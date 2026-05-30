CHP Ankara İl Başkanlığı'nda Bayramlaşma... Gökan Zeybek: "Saray'ın CHP'yi Yönetmesine Asla İzin Vermeyeceğiz"

Güncelleme:
(ANKARA) - CHP Ankara İl Başkanlığı önündeki bayramlaşma öncesi konuşan CHP İstanbul Milletvekili Gökan Zeybek, "Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir. CHP'yi ancak CHP'liler yönetebilir. Saray'ın CHP'yi yönetmesine asla izin vermeyeceğiz" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in CHP Ankara İl Başkanlığı önü Güvenpark'ta yapacağı bayramlaşma öncesinde CHP Yerel Yönetimlerden ve Dirençli Kentlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Gökan Zeybek, ANKA Haber Ajansı'na konuştu.

Zeybek, şunları söyledi:

"Aslında CHP üyesi ya da olmayanlar bugün burada yargı eliyle CHP'ye karşı girişilen bir operasyona tepki gösteriyorlar. Çoğunlukla Ankara'dan yurttaşlarımız var. Gelirken 'ben CHP üyesi değilim, hatta CHP'ye bugüne kadar hiç oy vermedim' diyen insanlarla konuştum. Adaletsizlik karşısında kimsenin susmaması gerekir. Biz de o sesi duyurmaya çalışıyoruz. CHP, ilk kez tarih boyunca YSK kararının dışında, seçimleri YSK yönetir ve YSK'nın kararları mahkemelerce değiştirilemez hükmü olmasına rağmen istinaf mahkemesi tarafından görüldüğü gibi bir butlan kararı çıktı ve CHP'ye bir kayyum atandı. Bu kayyumun görevi en kısa zamanda CHP'yi kurultaya götürmek iken koyduğu tavırla da bu süre zarfında partiyi olabildiğince halkta, üyelerden soğutmak ve CHP'yi Adalet ve Kalkınma Partisi'nin yanında bir yere konuşlandırmak olduğu çok açık ortaya çıktı."

"BİZ ONLARLA YOLUMUZU AYIRDIK"

Burada toplanan binler ve Türkiye'deki milyonların temel umudu Türkiye'de 24 yıldır aralıksız süren AK Parti iktidarını sona erdirecek olan cesur ve kararlı lider olan Özgür Özel'in başında bulunduğu CHP'nin Türkiye'de iktidar olmasıdır. Bunu engellemeye kimsenin gücü yetmeyecektir. Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir. Silivri zindanında yatan Ekrem İmamoğlu ve arkadaşlarını da butlan kararıyla görevini yapamaz hale getirdikleri ama YSK'nın mazbatasını iptal etmediği Genel Başkanı Özgür Özel ile il başkanlarımızla, milletvekili grubumuzla, Parti Meclisi ile, ilçelerimizle, örgütlerimizle partimiz dimdik ayaktadır. Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir. CHP'yi ancak CHP'liler yönetebilir. Saray'ın CHP'yi yönetmesine asla izin vermeyeceğiz.

CHP Genel Merkezi'ndeki bayramlaşma hakkında da konuşan Zeybek, "Orada butlancılar toplanıp Saray'a methiyeler düzecekler. Bizim onlarla bir işimiz yok. Onlarla biz yolumuzu ayırdık zaten" dedi.

Kaynak: ANKA
