Polonya'nın başkenti Varşova'da gece saatlerinde alkol satış yasağı yürürlüğe girdi
Polonya'nın başkenti Varşova'da gece alkol satışına yönelik yeni yasak yürürlüğe girdi. Buna göre mağaza ve akaryakıt istasyonlarında saat 22.00 ile 06.00 arasında alkol satışı yapılamayacak. Daha önce bazı ilçelerde uygulanan kısıtlama şehir geneline yayılırken, yetkililer kararın güvenliği artırdığını, gece gürültüsünü azalttığını ve kamu düzenine olumlu katkı sağladığını belirtti. Restoranlar, barlar ve havalimanındaki duty-free mağazaları yasaktan muaf tutuldu.
GECE 22.00'DEN SONRA ALKOL SATILMAYACAK
Yeni düzenlemeye göre Varşova'da yerel saatle 22.00 ile 06.00 arasında mağaza ve akaryakıt istasyonlarında alkol satışı yapılamayacak. Daha önce yalnızca Srodmiescie ve Praga Polnoc ilçelerinde uygulanan kısıtlama, alınan kararla tüm başkente genişletildi.
HALKIN BÜYÜK BÖLÜMÜ DESTEKLEDİ
Varşova Belediyesi, düzenlemeyle ilgili yapılan kamuoyu istişarelerine yaklaşık 9 bin kişinin katıldığını açıkladı. Katılımcıların yüzde 80'den fazlası gece alkol satışının kısıtlanmasını destekledi. Belediye tarafından yapılan açıklamada, vatandaşların en sık dile getirdiği gerekçelerin güvenlik, gece sessizliğinin korunması ve kamu düzenini bozan olayların azaltılması olduğu belirtildi.
PİLOT UYGULAMA OLUMLU SONUÇ VERDİ
Yetkililer, yasağın daha önce uygulandığı bölgelerde gece saatlerinde yaşanan olaylarda ve güvenlik güçlerinin müdahale ettiği vakalarda düşüş gözlendiğini ifade etti. Varşova Belediye Başkanı Rafal Trzaskowski, "Daha önce attığımız adımlar yaptığımız işin doğru olduğunu gösterdi" diyerek uygulamayı savundu.
RESTORAN VE BARLAR MUAF
Yeni düzenleme restoran ve barları kapsamıyor. Ayrıca Varşova Chopin Havalimanı'ndaki duty-free mağazaları da yasaktan muaf tutuldu. Polonya genelinde son yıllarda benzer uygulamalar yaygınlaşırken, 2018'den bu yana yaklaşık 180 belediye gece alkol satışına çeşitli kısıtlamalar getirdi.