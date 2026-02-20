Haberler

CHP'li Yazgan, Edirne'deki İftar Programında Atatürk'ün Anılmamasına Tepki Gösterdi

CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, Edirne Valiliği tarafından düzenlenen iftar programında Atatürk’ün anılmamasına tepki gösterdi. Yazgan, kürsüye çıkarak "Burada ramazanı kutlayabilmemizi sağlayan, emperyalist güçlerin elinden vatanımızı kurtaran Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını şeref ve gururla anıyorum" dedi.

Edirne Valiliği tarafından ramazanın ilk iftarı, şehit aileleri ve gaziler onuruna "Büyük Aile Sofrası" adıyla gerçekleştirildi. Program sırasında okunan dua esnasında Atatürk'ün anılmaması tepki çekti.

Kürsüye çıkan CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, "Bir şeyi belirtmeden geçmek bize yakışmaz. Duaya başlarken, her zaman dile getireceğim üzere, burada ramazanı kutlayabilmemizi sağlayan, başka emperyalist güçlerin elinden vatanımızı kurtaran Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını şeref ve gururla anıyorum" dedi. Salonda bulunan şehit aileleri ve gaziler ile katılımcılar da Yazgan'a, alkışlarla destek çıktı.

CHP'li Baran Yazgan, daha önce de Sarıkamış Harekatı'nın yı ldönümünde düzenlenen anma töreninde de benzer bir ihmal yaşanması üzerine "Atatürk kırmızı çizgimizdir" tepkisini göstermiş ve duada Atatürk'ün de anılmasını sağlamıştı.

Kaynak: ANKA
