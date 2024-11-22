Üye Girişi
Haberler

CHP'li Türeli, Kılıçdaroğlu'na Yönelik Yargı Baskısını Kınadı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un Kılıçdaroğlu hakkında yaptığı açıklamalara tepki göstererek, araçsallaştırılmış yargı ile yapılan baskılara karşı çıkacaklarını belirtti. Türeli, muhalefetin demokrasilerin temel unsuru olduğunu vurguladı.

(TBMM) - CHP İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda; Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un, CHP'nin 7'nci Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında açılan hapis ve siyasi yasak istemli davasına ilişkin açıklamalarına tepki gösterdi. Türeli, "7'nci genel Kemal Kılıçdaroğlu'na araçsallaştırılmış yargı eliyle yapılan baskıya boyun eğmeyeceğiz. Bakan Yılmaz Tunç'un Sayın Kılıçdaroğlu için söylemiş olduğu hiçbir şekilde Adalet Bakanı'na yakışmayan, yargıyı etkilemeye yönelik siyasete ve CHP'li siyasetçileri tehdit etmeye yönelik konuşmasını şiddetle kınıyoruz. Kemal Kılıçdaroğlu yalnız değildir" dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, Komisyon Başkanı AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş'un başkanlığında toplandı. Komisyonda, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 2025 yılı bütçesi görüşülüyor. Bakan Mehmet Nuri Ersoy, bakanlığının bütçesine ilişkin milletvekillerine sunum yaptı.

Bakan Ersoy'un sunumunun ardından CHP İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli, söz aldı. Türeli, Kılıçdaroğlu hakkında açılan hapis ve siyasi yasak istemli davanın bugün görülecek duruşmasına ilişkin açıklama yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a tepki gösterdi. Türeli, şöyle konuştu:

"Demokrasinin en temel kurallarından biri olan bütçe hakkında konuşuyoruz. Diğer taraftan demokrasilerin en temel ilkelerinden birisi yasama, yürütme, yargı kuvvetler ayrılığı ilkesidir. Unutulmamalıdır ki iktidar bütün rejimlerde vardır ama muhalefet sadece demokrasilerde vardır. Başta kuvvetler ayrılığı olmak üzere memleketin bütün sorunlarına çözüm getireceği iddiasıyla yürürlüğe konulan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi kısa sürede kuvvetler birliğine yol açmış özellikle yargı muhalefeti dizayn etmek için hükümetin elinde bir tehdit ve yaptırım aracına dönüştürülmüştür.

İktidar devletin bütün imkanlarını genel seçimde olduğu gibi seçim sonrasında da muhalefet üzerinde bir baskı aracı olarak kullanmaya devam etmektedir. Adalet için büyük bir mücadele vermiş ve vermeye devam eden 7'nci genel başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'na araçsallaştırılmış yargı eliyle yapılan baskıya boyun eğmeyeceğiz. Bu çerçevede Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un Sayın Kılıçdaroğlu için söylemiş olduğu hiçbir şekilde Adalet Bakanı'na yakışmayan, yargıyı etkilemeye yönelik siyasete ve CHP'li siyasetçileri tehdit etmeye yönelik konuşmasını şiddetle kınıyoruz. Kemal Kılıçdaroğlu yalnız değildir."

CHP'li Türeli, Kılıçdaroğlu'na Yönelik Yargı Baskısını Kınadı
Kaynak: ANKA / Güncel
Putin'in nükleer hamlesi NATO'yu harekete geçirdi! Salı günü olağanüstü toplanıyor

Putin'in tedirgin eden hamlesi, NATO'yu harekete geçirdi

 Yenidoğan Çetesi davasında 5. gün! Bebek katili örgütün liderinden ilk itiraf geldi

Bebek katili örgütün liderinden ilk itiraf geldi

 Erdoğan'ın sözleri sonrası 2025 yılı asgari ücret artışında %45 oranı konuşulmaya başlandı

Erdoğan'ın sözleri sonrası asgari ücret tahminleri yükseldi
Macaristan Başbakanı Orban, hakkında tutuklama emri verilen Netanyahu'ya sahip çıktı

Onlarca ülke tutuklamak için sıraya girerken bir liderden destek mesajı geldi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Rüyada köpek görmek ne anlama gelir? Rüyada köpek görmek ne anlama gelir diyanet? Hayırlı cumalar resimli cuma mesajları! En yeni, ayetli, dualı, anlamlı ve kısa Cuma mesajları CANLI ALTIN FİYATLARI | Güncel çeyrek altın fiyatları ne kadar? 22 Kasım altın fiyatları yükseldi mi? Yüksek zeka belirtisi neler, nasıl tespit edilir? Üstün zeka eğitimi nasıl olmalı? 21 Kasım reyting sonuçları! 21 Kasım Perşembe AB ve Total sıralamasında en çok hangi diziler izlendi? Hafta sonu altın alınır mı? Cumartesi altın piyasası açık mı, piyasalar kapalıyken altın alınır mı? Öğretmenler Günü'nde öğretmenime ne yazabilirim? ÖĞRETMENLER GÜNÜ MESAJLARI | Öğretmenler günü için anlamlı, duygusal, kısa sözler ve şiirler! Motorine zam gelecek mi? 22 Kasım motorin fiyatı ne kadar olacak? Benzine ve motorine zam var mı? YDS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI! YDS sonuçları ne zaman açıklanacak? YDS sorgulama ekranı! Masterchef 22 Kasım yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.