CHP'li Türeli, 10 Ekim katliamının 11. yılında 103 kişiyi anıp terörü lanetledi

CHP'li Türeli, 10 Ekim katliamının 11. yılında 103 kişiyi anıp terörü lanetlediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
CHP Grup Başkanvekili Rahmi Aşkın Türeli, 10 Ekim Ankara Gar Katliamı'nın 11'inci yılında 103 insanın katledildiğini hatırlatarak terörü lanetledi. Türeli, kaybettiğimiz insanları saygıyla andığını ve adalet mücadelesi sürdüren ailelerin yanında olduğunu belirtti.
(ANKARA) - CHP Grup Başkanvekili Rahmi Aşkın Türeli, 10 Ekim Ankara Gar Katliamı'nın 11'inci yılı nedeniyle yaptığı açıklamada, "10 Ekim'de kaybettiğimiz insanları saygıyla anıyor, terörü lanetliyorum" ifadelerini kullandı.
CHP Grup Başkanvekili Rahmi Aşkın Türeli, sosyal medya hesabından paylaştığı açıklamada, şunları kaydetti:
"11 yıl önce Ankara'da, Gar önünde barış çağrısı kana bulandı 103 insanımız katledildi. 10 Ekim'de kaybettiğimiz insanları saygıyla anıyor, terörü lanetliyorum. Diğer taraftan adalet mücadelesini sürdüren ailelerin yanında olduğumu ifade ediyorum. 10 Ekim'i unutmadık, unutturmayacağız."