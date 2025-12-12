Sezgin Tanrıkulu'ndan Bakan Tunç ve Yerlikaya'ya 'Yeşil' Sorusu: "Mahmut Yıldırım'ın Hayatta Olup Olmadığına Dair Ne Tür Bilgilere Sahipsiniz?"

(ANKARA) - CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, gazeteci Saygı Öztürk'e telefonla ulaşarak kendisinin "Yeşil" kod adlı Mahmut Yıldırım olduğunu iddia eden kişi hakkında Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi. Tanrıkulu, "Mahmut Yıldırım olduğunu iddia eden bir kişi, faili meçhul cinayetler, Hizbullah yapılanması, devlet görevlileriyle ilişkiler, Suriye'de barınma ve geçmiş operasyonlara dair çok ciddi iddialarda bulunmuştur" diyerek Yıldırım'ın hayatta olup olmadığını sordu.

Gazeteci Saygı Öztürk, kendisini "Yeşil" olarak tanıtan birinin aradığını söyledi. Öztürk'ün aktardıklarına göre söz konusu kişi Türkiye'ye döndüğünde yakalandığını ancak gelen bir talimatla serbest bırakıldığını anlattı. Konuyu Meclis gündemine taşıyan CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu hem Adalet Bakanı Yılmaz Tunç hem de İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın yanıtlaması istemiyle ayrı ayrı soru önergesi verdi.

Tanrıkulu, soru önergesinde şu ifadelere yer verdi:

"- Mahmut Yıldırım'ın hayatta olup olmadığına dair bakanlığınız veya emniyet istihbaratı ne tür bilgilere sahiptir?

- 'Yeşil' kod adlı kişinin halen Suriye'de yaşadığı iddiası bakanlığınızca doğrulanmış mıdır?

- Kişinin Konya'da yakalanıp talimatla serbest bırakıldığı iddiası doğru mudur? Bu talimatı hangi makam vermiştir?

- 1990'lı yıllarda Hizbullah'ın PKK'ya karşı 'devlet tarafından desteklendiği' yönündeki iddialar hakkında Bakanlığınızın ne tür incelemeleri veya arşiv kayıtları bulunmaktadır?

- Faili meçhul cinayetler kapsamında Emniyet birimleri tarafından yürütülen açık dosya sayısı kaçtır? Bu dosyaların kaçında Mahmut Yıldırım adı geçmektedir?"