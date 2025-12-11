CHP'li Tanrıkulu, Dicle Nehri'ndeki Kirliliği Meclis Gündemine Taşıdı

(ANKARA) - CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Dicle Nehri'ndeki kirliliği Meclis gündemine taşıdı. Tanrıkulu; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi verdi.

Soru önergesine ilişkin açıklama yapan Tanrıkulu, "Bugüne kadar gerekli önlemler neden alınmadı? Neden bu kirliliğe izin verildi? Denetimler neden yapılmıyor? Büyük sorun. Bunların tümüyle yeniden gözden geçirilmesi lazım. Ben Meclis'teyim. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde üzerime düşeni yapıyorum, yapmaya devam edeceğim" ifadelerini kullandı.

Tanrıkulu, "Dicle Nehri kirliliğe, kimyasal atıklara, ekosisteme zarar verecek müdahalelere hiçbir biçimde açık olmamalıdır. Ben buradan tekrar sesleniyorum, yurttaşlarımıza sesleniyorum; lütfen bizleri bilgilendirin, bizler de müdahale edebilelim" diye konuştu.

"Dicle Nehri'nde tespit edilen kirliliğe karşı kaç kez çevre denetimi yapılmıştır"

Tanrıkulu'nun Bakan Kurum'a yönettiği sorular şu şekilde:

"Dicle Nehri'nin Bismil ilçesi sınırlarındaki bölümünde uzun süredir devam eden köpüklenme ve kirliliğin kaynağına ilişkin bakanlığınız tarafından yapılmış bilimsel bir inceleme var mıdır? Varsa sonuçları nelerdir?

2023 - 2025 yılları arasında Dicle Nehri'nde tespit edilen kirliliğe karşı kaç kez çevre denetimi yapılmıştır? Bu denetimler sırasında mevzuata aykırı uygulama tespit edilen işletme, kurum veya kuruluş sayısı kaçtır? Bu kişi veya işletmelere uygulanan idari para cezalarının tutarları nedir Dicle Nehri'ne evsel atık su, tarımsal atık, sanayi atığı veya kanalizasyon bağlantısı yapan herhangi bir kurum veya özel işletme tespit edilmiş midir? Tespit edilmiş ise bu kuruluşlara uygulanan yaptırımlar nelerdir?

Bismil ilçesi özelinde Dicle Nehri'nin temizlenmesi, rehabilite edilmesi ve kirliliğin kaynaklarının kalıcı olarak ortadan kaldırılması için bakanlığınız tarafından hazırlanan bir acil eylem planı bulunmakta mıdır? Dicle Nehri'nin Bismil'den geçen kısmında son 5 yılda su numune analizleri yapılmış mıdır? Yapılmışsa, kimyasal, biyolojik ve mikrobiyolojik açıdan tespit edilen kirlilik düzeyleri nelerdir? Dicle Nehri'nin korunması için bakanlığınızın ulusal veya uluslararası desteklerle yürüttüğü bir proje, izleme programı veya ekolojik restorasyon çalışması bulunmakta mıdır?

Nehrin sürekli olarak kirlenmesi göz önüne alındığında, Bismil ilçesi özelinde havza bazlı koruma planı hazırlanması yönünde bir çalışmanız var mıdır? Dicle Nehri'ndeki kirlilik nedeniyle bölgedeki balıkçılık faaliyetlerinde azalma, ekosistem kaybı veya canlı türlerinin yok olması gibi tespit edilmiş bilimsel bulgular mevcut mudur? Nehrin köpüklenmesine neden olduğu düşünülen yüzey aktif maddeler, deterjan atıkları veya endüstriyel kimyasallara ilişkin Bakanlığınızın tespit etmiş olduğu herhangi bir veri var mıdır?"