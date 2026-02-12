Haberler

Mahmut Tanal: Meclis'teki Saldırının Yemin Töreniyle İlgisi Yok

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, TBMM'de yaşanan fiziki müdahaleye ilişkin yaptığı açıklamada, olayın Adalet Bakanı'nın yemin töreniyle ilişkili olmadığını belirtti ve yaşanan saldırının arkasında AK Partili vekillerle geçmişteki siyasi gerginliklerin yattığını ifade etti.

(ANKARA) - CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, TBMM'de yaşanan fiziki müdahaleye ilişkin açıklama yaptı. Olayın Adalet Bakanı Akın Gürlek'in yemin töreniyle ilişkilendirilmesini "gerçeği perdeleme çabası" olarak nitelendiren Tanal, saldırıya uğrama nedeninin AK Partili vekiller Ali İnci ve Osman Gökçek'e geçmişte yaptığı siyasi eleştirilerle bağlantılı olduğunu ifade etti.

Tanal, dün TBMM'de yaşanan olaylara ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı. Tanal, Meclis'teki saldırının Adalet Bakanı'nın yemin töreniyle ilgisi olmadığını belirtti. Tanal, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Dün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yaşanan saldırının Adalet Bakanı'nın yemin töreniyle bir ilgisi yoktur. Bu olayın yemin törenine bağlanması gerçeği perdeleme çabasıdır. Kamuoyunda sanki ben Akın Gürlek'e saldıracakmışım da bu nedenle bana saldırılmış gibi lanse edilen olayın gerçek olmadığı paylaştığımız bu video ile ispatlanmıştır."

Ben meclisteki gerginlik sırasında Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ ile konuşuyordum. Kendisine bu gerginlikle yemin edilmeyeceğini ara vermesi gerektiğini beyan ediyorum. O esnada Osman Gökçek denen varlık kendisini haklı çıkartmak amacıyla bana doğru saldırmış, merdivenlerin olduğu yere ittirmiştir. Yani Tam bu esnada, ara verilmesini istediğim esnada fiziki saldırıya uğradım.

Tüm bu anlattıklarımı ispatlar videodan da anlaşılacağı üzere olayın gerçek arka planı: Ali İnci ve Osman Gökçek'in kuyruk acısını fırsata çevirme çabasıdır. Geçmişte Osman Gökçek'e yönelik yaptığım konuşmada, kamu kaynaklarının kullanımıyla ilgili ağır siyasi ve ahlaki eleştirilerde bulundum. 'Gırtlağına kadar haram lokma var' sözüm, kamu vicdanını ilgilendiren bu eleştirinin ifadesidir. Ayrıca Ali İnci'nin kardeşiyle ilgili çocuk istismarı davasını Mecliste gündeme getirdim. 14 yaşındaki bir çocuğun hakkını savundum ve bu konunun üzerinin örtülemeyeceğini açıkça ifade ettim.

Dün yaşanan saldırı; Osman Gökçek ile Ali İnci'nin, bu iki konu nedeniyle duydukları rahatsızlığın ve birikmiş öfkenin sonucudur. Yemin töreni yalnızca fırsat olarak kullanılmıştır. Sebep yemin değildir. Sebep, yaptığım siyasi ve hukuki eleştirilerdir. Sebep, kamu adına sorduğum sorulardır."

Kaynak: ANKA / Güncel
Trafik düzenlemelerini içeren kanun teklifi, TBMM'de kabul edildi

Teklif Meclis'ten geçti, cezalar öyle böyle değil
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Domenico Tedesco'dan Oosterwolde'ye 3 cümlelik uyarı

Gözünün yaşına bakmadı! Takımın yıldızına 3 cümlelik uyarı
Brüksel'e giden Hacıosmanoğlu'nun yürüyüşü ve tavırları olay oldu

Yer: Brüksel! Yürüyüşü ve tavırları olay oldu
Doğu Anadolu'nun en büyüğü! Bir ilimiz tamamen üzerine kurulmuş

Doğu Anadolu'nun en büyüğü! Bir ilimiz tamamen üzerine kurulmuş
Bakan Gürlek'ten 12. Yargı Paketi açıklaması: İnfaz sisteminde değişiklikler yapmayı düşünüyoruz

Bakan Gürlek'ten 12. Yargı Paketi açıklaması: İnfaz sisteminde...
Domenico Tedesco'dan Oosterwolde'ye 3 cümlelik uyarı

Gözünün yaşına bakmadı! Takımın yıldızına 3 cümlelik uyarı
Berlin-Münih treninde sürpriz yolcu, Hillary Clinton toplu taşımayı tercih etti

Trenden inen kadını herkes tanıyor! Güvenlik konferansına böyle gitti
Aracı muayeneden kalan vatandaş, sunulan gerekçeye isyan etti

Aracı muayeneden kalan vatandaş, sunulan gerekçeye isyan etti