CHP'li Sarıbal iktidarı eleştirdi, 86 milyonu kendilerine müşteri ettiklerini söylediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sarıbal, Beyoğlu'ndaki rozet takma töreninde iktidarı eleştirerek 86 milyonu kendilerine müşteri ettiklerini söyledi. Sarıbal, devletin tek kişinin iki dudağı arasına sıkıştığını savundu.
(İSTANBUL) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal, iktidarın politikalarını eleştirerek, "Önce devleti tek tek çürüttüler. Önce devleti bitirdiler. Sonra üretim alanlarımızı bitirdiler. Ve şimdi de 86 milyonu kendilerine müşteri ettiler. Artık öyle bir noktadayız ki devlet bir tek kişinin iki dudağı arasına sıkışmış" dedi.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal ve İstanbul Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç, CHP Beyoğlu İlçe Başkanlığı'nda düzenlenen rozet takma törenine katıldı.
İlçe Başkanı Oğuz Ünver, törende yaptığı konuşmada, "103 yıllık siyasal yaşamının hiçbir döneminde böylesi büyük bir ihanetle karşı karşıya kalmamış olan partimiz zor, çok zor günlerden geçiyor. Geçmiş tarihimizde de birçok kez partiden ayrılarak başka başka isimlerde farklı partiler kuran birçok insan olmuştur. Ama hiçbiri giderken parti binalarımıza, partimizin kurumsal kimliğine bu kadar büyük zarar vermeye yeltenmemiştir. Genel Başkanlarımıza, partimizin değerli yöneticilerine, parti üyelerimize böylesine büyük saygısızlık yapmamışlardır" ifadelerini kullandı.
CHP'nin geçmişte de zor günlerden geçtiğini ama hep güçlenerek çıktığını söyleyen Ünver, bugün yaşananların da güçlenilerek geride bırakılacağını vurguladı.
İstanbul Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç da konuşmasında CHP'nin köklerinin sağlamlığına ve mücadele geleneğine işaret ederek, şunları kaydetti:
"Bize düşen görev; Cumhuriyet Halk Partisi'ni, Cumhuriyet Halk Partisi'nin mücadele ruhunu, mahallelerde, ilçelerde, toplumsal mücadelede temsil etmek. Hepimiz gelip geçiciyiz. Ama köklerin beslendiği toprağı da iyi biliyor olmamız lazım. O toprağı unutmayacağız. O topraktan beslendiğimizi unutmayacağız. O toprağın daha verimli hale gelmesi için toprağa ihanet etmeyeceğiz."
"ÖYLE BİR NOKTADAYIZ Kİ DEVLET BİR TEK KİŞİNİN İKİ DUDAĞININ ARASINA SIKIŞMIŞ"
Genel Başkan Yardımcısı Sarıbal ise toplumsal sorunların yarattığı umutsuzluğa ve mücadele ihtiyacına dikkati çekerek, "Bize derler: 'Siyasete ne zaman başladınız?' Vallahi ben, anama sorun diyorum. Çünkü bizim Anadolu'da, bizim topraklarımızda, bu ülkede siyasetten uzak olduğunu düşünen, düşünmeyen, politikanın içinde olan, olmayan, aktif siyasetin içerisinde olan, olmayan herkes politiktir. Yoksulluk varsa, işsizlik varsa, feodalizm varsa, kahvemiz, düğünümüz, cenazemiz varsa hepimiz politiğiz. Hepimiz siyasiyiz. En azından biz annemizin karnında politikleştik" dedi.
Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihsel kırılma noktasında olduğunu söyleyen Sarıbal, şöyle devam etti:
"Bu devlet, 80'lere kadar kendi dinamizmiyle yürüdü. 80'den sonra askeri vesayetle yürüdü. Ama Özal'la beraber Türkiye liberalleşti. Devlette liyakat, devlette hegemonya, devlette kurumsallaşma, devlette kurumlar, devlette hiyerarşi, devlette toplumun sorunlarını çözebilecek planlamalar askıya alındı. Ekonomik darboğazlarla IMF, Dünya Bankası, Dünya Ticaret Örgütü gibi kurumlara ve özellikle az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler üzerinde emperyalizmin, başta Amerika Birleşik Devletleri, ulus ötesi şirketler, bu ülkenin insanını, bu ülkenin üretim biçimini adeta alaşağı ettiler. Önce devleti tek tek çürüttüler. Önce devleti bitirdiler. Sonra üretim alanlarımızı bitirdiler. Ve şimdi de 86 milyonu kendilerine müşteri ettiler. Artık öyle bir noktadayız ki devlet bir tek kişinin iki dudağı arasına sıkışmış. Hukukta tarafsız ve bağımsız bir yargıdan bahsedebilir misiniz? Hayır. Ne yazık ki hastanede, okulda, yaşamın her alanında müşteriyiz. Ve bugün yaşadığımız travma tamamen kapitalizmin, vahşi liberal düzenin, sermaye düzeninin getirmiş olduğu bir sonuçtur."
Konuşmaların ardından partiye katılanlara rozetleri takıldı.