(İSTANBUL) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal, iktidarın politikalarını eleştirerek, "Önce devleti tek tek çürüttüler. Önce devleti bitirdiler. Sonra üretim alanlarımızı bitirdiler. Ve şimdi de 86 milyonu kendilerine müşteri ettiler. Artık öyle bir noktadayız ki devlet bir tek kişinin iki dudağı arasına sıkışmış" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal ve İstanbul Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç, CHP Beyoğlu İlçe Başkanlığı'nda düzenlenen rozet takma törenine katıldı.

İlçe Başkanı Oğuz Ünver, törende yaptığı konuşmada, "103 yıllık siyasal yaşamının hiçbir döneminde böylesi büyük bir ihanetle karşı karşıya kalmamış olan partimiz zor, çok zor günlerden geçiyor. Geçmiş tarihimizde de birçok kez partiden ayrılarak başka başka isimlerde farklı partiler kuran birçok insan olmuştur. Ama hiçbiri giderken parti binalarımıza, partimizin kurumsal kimliğine bu kadar büyük zarar vermeye yeltenmemiştir. Genel Başkanlarımıza, partimizin değerli yöneticilerine, parti üyelerimize böylesine büyük saygısızlık yapmamışlardır" ifadelerini kullandı.

CHP'nin geçmişte de zor günlerden geçtiğini ama hep güçlenerek çıktığını söyleyen Ünver, bugün yaşananların da güçlenilerek geride bırakılacağını vurguladı.

İstanbul Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç da konuşmasında CHP'nin köklerinin sağlamlığına ve mücadele geleneğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Bize düşen görev; Cumhuriyet Halk Partisi'ni, Cumhuriyet Halk Partisi'nin mücadele ruhunu, mahallelerde, ilçelerde, toplumsal mücadelede temsil etmek. Hepimiz gelip geçiciyiz. Ama köklerin beslendiği toprağı da iyi biliyor olmamız lazım. O toprağı unutmayacağız. O topraktan beslendiğimizi unutmayacağız. O toprağın daha verimli hale gelmesi için toprağa ihanet etmeyeceğiz."

"ÖYLE BİR NOKTADAYIZ Kİ DEVLET BİR TEK KİŞİNİN İKİ DUDAĞININ ARASINA SIKIŞMIŞ"

Genel Başkan Yardımcısı Sarıbal ise toplumsal sorunların yarattığı umutsuzluğa ve mücadele ihtiyacına dikkati çekerek, "Bize derler: 'Siyasete ne zaman başladınız?' Vallahi ben, anama sorun diyorum. Çünkü bizim Anadolu'da, bizim topraklarımızda, bu ülkede siyasetten uzak olduğunu düşünen, düşünmeyen, politikanın içinde olan, olmayan, aktif siyasetin içerisinde olan, olmayan herkes politiktir. Yoksulluk varsa, işsizlik varsa, feodalizm varsa, kahvemiz, düğünümüz, cenazemiz varsa hepimiz politiğiz. Hepimiz siyasiyiz. En azından biz annemizin karnında politikleştik" dedi.

Kaynak: ANKA