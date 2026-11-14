CHP'li Saraç İzmit'te esnaf ve muhtarları dinledi, KOGACE'yi ziyaret etti

(ANKARA) - CHP Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Necdet Saraç, Kocaeli'nin İzmit ilçesinde saha çalışması kapsamında esnafı, sivil toplum örgütlerini ve mahalle muhtarlarını ziyaret etti. Saraç, vatandaşların sorunlarını dinleyerek, partisinin çözüm önerilerini anlattı.

CHP Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Necdet Saraç, Kocaeli'nin İzmit ilçesinde çeşitli programlar gerçekleştirdi. Esnafı, sivil toplum örgütlerini ve mahalle muhtarlarını ziyaret eden Saraç'a, CHP İzmit İlçe Başkanı Engin Özcan ve yönetim kurulu üyeleri eşlik etti. Saraç ziyareti kapsamında vatandaşlarla da bir araya gelerek, sorunlarını dinledi, partisinin çözüm önerilerini anlattı.

CHP Kocaeli İl Başkanı Selman Yıldırım ve İzmit İl Başkanı Engin Özcan'la birlikte 450 üyeli Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti'ni (KOGACE) de ziyaret eden Saraç, KOGACE'nin yeni seçilen başkanı Hüseyin Öziri ve yönetim kurulu üyelerine başarılar diledi. KOGACE yöneticileri de Saraç'a gazetecilerin çalışma koşulları, ücret ve özlük haklarına ilişkin sıkıntılarını aktardılar.

Saraç burada yaptığı değerlendirmede, basın özgürlüğünün ülkenin demokrasisi ve ekonomik sorunlarından ayrı düşünülemeyeceğini belirterek, özgür basının, demokrasinin ve hukukun öne çıktığı bir Türkiye'de hayat bulacağını söyledi. İletişim fakültelerinin sayısındaki artışa rağmen sektörde çalışma alanlarının giderek daraldığını dile getiren Saraç, fakülteler ve istihdamın düzenlenmesi için Devlet Planlama Teşkilatı'nın devreye alınmasını önerdi.

Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti'nden sonra Yesevi Ocağı'nı da ziyaret eden Saraç ve beraberindeki heyet, burada 41 dernek ile sivil toplum kuruluşunun oluşturduğu, başkanlığını Prof. Dr. Tahir Serkan Irmak'ın yaptığı Kocaeli Milli Kuruluşlar Birliği yöneticileri ile sohbet etti.

Kaynak: ANKA