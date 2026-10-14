CHP'li Salıcı, Halk TV'ye kayyım atanmasına 'fon soygununu unutturamayacak' dedi

(ANKARA) - CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, Halk TV'ye kayyım atanmasına ilişkin, "Halk TV'ye kayyım atayanlar, Türkiye'yi yönetemiyorsunuz. T24'e, Evrensel'e, soL'a, Kısa Dalga'ya, EngelliWeb'e, Halk TV'ye ve gazetecilerin sosyal medya hesaplarına uyguladığınız baskı ve engellemeler fon soygununu unutturamayacak" dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, Halk TV'ye kayyım atanmasına sosyal medya hesabından şu sözlerle tepki gösterdi:

"Halk TV'ye kayyım atayanlar, Türkiye'yi yönetemiyorsunuz. 2026 Dünya Basın Özgürlüğü Endeksi'nde 180 ülke arasında 163'üncü sıradayız. Anlaşılan, 2027'de sonuncu olmak için uğraşıyorsunuz. Derdiniz belli. Elinizde olsa 86 milyon insanın eline birer defter tutuşturacak, hangi kelimeleri kullanacağımıza, hangi konularda konuşacağımıza siz karar vereceksiniz. Ne yaparsanız yapın... T24'e, Evrensel'e, soL'a, Kısa Dalga'ya, EngelliWeb'e, Halk TV'ye ve gazetecilerin sosyal medya hesaplarına uyguladığınız baskı ve engellemeler fon soygununu unutturamayacak. Resmin büyüğünü gör, kardeşim. Muhalif sesler susarsa denetim olmaz. Denetim olmazsa fonzi olur. Fonzi olursa sen yoksullaşırsın. Olan bitenin özü budur. Gerisi lafıgüzaf. Amasız, fakatsız özgür basının yanındayım."

Kaynak: ANKA