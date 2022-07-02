CHP'li Salıcı'dan asgari ücret eleştirisi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, asgari ücrete yapılan ara zamma değinerek, "Asgari ücret zammı mart ayını göremedi. Mart ayına gelindiğinde işler eskiye dönmüştü. Şimdi temmuz ayında tekrar zam yapıyorlar, 5 bin 500 liraya çıkarıyorlar. Bunu da törenle açıklıyorlar. Bugün itibarıyla Türkiye'de 4 kişilik ailenin açlık sınırı 6 bin 400 lira" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun geçen ayki İzmir programında partiye 3 bin kişinin katılmasının ardından bugün de 1550 kişi için katılım ve rozet töreni gerçekleşti. Alsancak Tarihi Havagazı Fabrikası'ndaki programa, CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı'nın yanı sıra İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, PM üyesi ve İzmir Milletvekili Ednan Arslan, PM Üyesi Devrim Barış Çelik, CHP İzmir Milletvekili Bedri Serter, CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, il yöneticileri ve partiye katılan yeni üyeler katıldı.

Konuşmaların ardından CHP'ye katılan yeni üyelere rozetlerinin takılmasıyla program sona erdi.