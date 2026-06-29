CHP'li Şahbaz: Gençlerimizin Canlarını Yurt Odalarında Bıraktığı Bir Türkiye İstemiyoruz

(ANKARA)- CHP eski Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz, son dönemde yükseköğrenim yurtlarında peş peşe yaşanan öğrenci ölümlerine ilişkin yaptığı açıklamada, TBMM bünyesinde bir Meclis Araştırma Komisyonu kurulmasını istedi. Şahbaz, "Gençlerimizin yaşam enerjilerini ve umutlarını en nihayetinde canlarını yurt odalarında bıraktığı bir Türkiye istemiyoruz" dedi.

CHP eski Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz, Zonguldak, Mardin, İzmir, Burdur ve Ankara'daki yükseköğrenim yurtlarında yaşanan öğrenci ölümlerine ilişkin açıklama yaptı.

Şahbaz, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Üniversite gençliğimiz hayatta kalma mücadelesine mahkum edilemez. Son dönemde Zonguldak, Burdur, Mardin, İzmir ve Ankara'da maalesef yurtta kalan üniversite öğrencilerimizin hayatını kaybettiğine tanık oluyoruz."

Artık günümüzde üniversite kazanmak bir başarı hikayesi olmaktan çıktı; bir varoluş hayatta kalma mücadelesine dönüştü. Ailelerimizin büyük bir fedakarlıkla büyüttüğü, eğittiği gençlerimiz yurtlarda devlete emanet edilmiştir. Fakat maalesef baskı ortamında ve barınma koşullarının olumsuzluğu karşısında gençlerimiz ülkemizdeki ekonomik ve sosyal koşullarda bir hayatta kalma mücadelesinin içine düşüyorlar.

Burada gençlerimizin yurtlarda hayatını kaybetmiş olması sadece kaza ya da intihar olarak gösterilemez. Bu sosyal devletin çöktüğünün de göstergesidir. Baskıyla ve vizyonsuzlukla, yoklukla terbiye edilecek kitle değildir gençlerimiz. Gençlerimiz bizim geleceğimiz ve umudumuzdur."

TBMM'DE ARAŞTIRMA KOMİSYONU KURULMASI İÇİN ÇAĞRI

Şahbaz Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) öğrenci ölümlerine ilişkin araştırma komisyonu kurulmasına yönelik çağrıda bulunarak, şu ifadeleri kullandı:

"Diyoruz ki, barınma ve sağlıklı yaşam bir haktır. Gençlik ve Spor Bakanlığı başta olmak üzere tüm yetkililere uyarımızdır. Bir ülkenin üniversite öğrencisi eğer kaldığı yurt ortamında yarınından kaygı duyuyorsa, insani yaşam koşullarından uzaksa o ülkede ekonomik gelişmişlikten ve sosyal devletten söz edilemez. Biz gençlerimizin geleceğe güvenle bakması ve bu karşılaşılan olumsuzlukların ortadan kalkması için çağrımızı yapıyoruz. Diyoruz ki: Öncelikle Türkiye Büyük Millet Meclisi bünyesinde bir araştırma komisyonu kurulsun, yurtlarımız denetlensin ve elde edilen bulgular tüm kamuoyuyla şeffaf bir şekilde paylaşılsın."

Şahbaz öğrenci yurtlarının iyileştirilmesi yönünde önerilerini sıraladı. Şahbaz, şunları kaydetti:

"İnsani barınma standartları ve sağlıklı yaşam bir haktır diyoruz ve bunun için de koşulların olgunlaştırılmasını istiyoruz. Yurt odaları gençlerin kültürel ve sosyal anlamda akademik gelişimlerini sürdürecekleri şekilde düzenlenmeli ve uluslararası standartlarda bir yapıya kavuşturulmalıdır. Kapasite artırımı bahane edilerek yataklar istiflenmemeli ve üst üste yaşama zorunda bırakılmamalıdır. Öğrencilerimizin sağlıklı ve nitelikli beslenmesi kamu güvencesi altına alınmalıdır. Bunun yanı sıra özgürlükçü kampüs ve yurt iklimi inşa edilmelidir. Öğrencilerin kültürel, sanatsal ve sosyal ihtiyaçlarını karşılayacak mekanlar yurt bünyelerinde var edilmelidir. Psikososyal destek ve dayanışma ağları oluşturulmalıdır. Yurtlarımızda gençlik psikolojisinden anlayan psikososyal destek verebilecek profesyoneller her 500 kişiye bir profesyonel olmak üzere atanmalı ve gençlerimizin sosyal ihtiyaçlarını, psikolojik sorunlarını paylaşmalıdır. Bunun yanı sıra gençlerimizin akran zorbalığı, liyakatsiz yönetim ya da baskı altında kalmaları durumunda kimliklerini gizleyerek başvurabilecekleri bir dayanışma ağı oluşturulmalı ve bu konuda gerekenler yapılmalıdır. Bunun yanı sıra demokratik ve çok paydaşlı bir denetim sistemi kurulmalıdır. Yerel yönetimler, sivil toplum örgütleri ve öğrenci temsilcilerinin, sosyologların bulunduğu bağımsız denetim kuruluşları tarafından denetlenmelidir."

Gençlerimizin yaşam enerjilerini ve umutlarını en nihayetinde canlarını yurt odalarında bıraktığı bir Türkiye istemiyoruz. Biz gençlerimizin yarınlarına umutla baktığı, sağlıklı barınma koşulları olan, eğitim hakkına ve sağlık hakkına erişebildikleri bir Türkiye'yi inşa etmek için mücadelemize hep birlikte devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA