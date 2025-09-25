CHP'li Rızvanoğlu, İstanbul Üniversitesi Araştırma Hastanesi'nde Son Kullanma Tarihi Geçmiş İlaçların Hastalara Verilmesini TBMM Gündemine Taşıdı

(ANKARA) - CHP İstanbul Milletvekili Evrim Rızvanoğlu, İstanbul Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesinde son kullanma tarihi geçmiş ilaçların hastalara verildiği ve bu ilaçların Sosyal Güvenlik Kurumuna faturalandırıldığı yönündeki Sayıştay raporlarını, TBMM gündemine taşıdı. Rızvanoğlu, soru önergesinde, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'na, "Bu durumun sorumluları hakkında hangi idari ve hukuki işlemler yapılmaktadır? Miadı dolmuş ilaçların kullanıldığı hastaların sağlık durumlarının takibine ilişkin bir çalışma başlatılmış mıdır" diye sordu.

CHP İstanbul Milletvekili Evrim Rızvanoğlu, Sayıştay'ın "İstanbul Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi 2024 Yılı Düzenlilik Denetim Raporu"nu Meclis gündemine taşıyarak, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun yanıtlaması istemiyle bir soru önergesi verdi.

Rızvanoğlu, Sayıştay'ın raporunda, İstanbul Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesinde son kullanma tarihi geçmiş ilaçların hastalara verildiği ve bu ilaçların Sosyal Güvenlik Kurumuna faturalandırıldığı tespitlerinin yer aldığını hatırlatarak, "Denetimlerde; ilaç ve tıbbi malzemelerin miadını takip edecek herhangi bir kontrol sisteminin bulunmadığı, mevzuatın öngördüğü tedbirlerin alınmadığı, buna rağmen 430 adet miadı dolmuş ilacın kayıtlardan düşülmeyerek hastalarda kullanıldığı ve toplamda 60.346,50 TL tutarında SGK'ya fatura edildiği belirlendi" ifadelerini kullandı.

"Sorumlular hesap vermeli"

Bu bulgunun, Sayıştay'ın "İstanbul Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi 2024 Yılı Düzenlilik Denetim Raporu"nda yer almasının, meselenin artık devletin resmi denetim kayıtlarına girdiğini, inkar edilemez bir nitelik kazandığını ve sorumluların hesap vermesi gerektiğini gösterdiğini vurgulayan Rızvanoğlu'nun, açıklaması şöyle:

"Yapılan denetimlerde; hastane tarafından son kullanma tarihi yaklaşan ilaç ve tıbbi malzemelerinin kontrolüne dair kontrol sisteminin bulunmadığı, miadının dolması yaklaşan ilaçların tüketiminin sağlanmasına ilişkin mevzuatla verilen görevin getirilemediği, son kullanım tarihleri geçmiş olan ilaçların 'Kayıttan Düşme Teklif ve Onay Tutanağı ve Taşınır İşlem Fişi' düzenlenerek kayıttan düşülmesi gerekirken, son kullanım tarihi geçmiş ilaçların kullanılarak Sosyal Güvenlik Kurumuna faturalandırıldığı tespit edilmiştir. Üniversite Hastanesi tarafından 430 adet ilacın son kullanım tarihinin geçmesine sebep olunmuş ve buna rağmen kayıtlardan düşülmeyerek hastalarda kullanıldığı ve Sosyal Güvenlik Kurumuna bu ilaçlar için toplamda 60.346,50 TL'lik faturalandırma yapıldığı görülmüştür."

"Bu tablo, vatandaşlarımızın sağlığının hiçe sayıldığını göstermektedir"

Rızvanoğlu, söz konusu tespitin yalnızca mali bir usulsüzlük değil, doğrudan kamu sağlığını tehdit eden bir skandal olduğunu belirterek, "Miadı geçmiş ilaçların hastalarda kullanılması tedavi etkinliğini azaltmakta, yan etki risklerini artırmakta ve sağlık hizmetlerine duyulan güveni sarsmaktadır. Bu tablo, vatandaşlarımızın sağlığının hiçe sayıldığını ve kamu kaynaklarının hoyratça harcandığını açıkça göstermektedir" değerlendirmesini yaptı.

Raporda ortaya çıkan bulgunun, tekil bir hata değil, yapısal bir sorunun göstergesi olduğuna dikkat çeken Rızvanoğlu, "Bir üniversite hastanesinde miadı geçmiş yüzlerce ilacın kayıttan düşülmeyerek hastalarda kullanılması, yalnızca oradaki birkaç görevlinin sorumsuzluğu ile açıklanamaz. Bu, yönetim zafiyetinin, denetimsizliğin ve sistemsizlikten doğan ihmal zincirinin sonucudur. Hastaların güvenliği hiçe sayılmış, kamu kaynakları zarar ettirilmiştir. Bunun adı açıkça skandaldır" ifadelerini kullandı.

Rızvanoğlu, Sağlık Bakanlığına çağrıda bulunarak, derhal sorumluların tespit edilmesi, kamu zararının tahsil edilmesi ve hasta güvenliğini esas alan bir denetim mekanizmasının kurulmasını istedi.

"Kamu zararının tahsili için hangi işlemler yürütülmektedir?"

Bu durumun üzerinin kapatılamayacağını, konunun takipçisi olacaklarını belirten Rızvanoğlu'nun, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'na yönelttiği sorular şöyle:

"Sayıştay tarafından tespit edilen İstanbul Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesinde son kullanma tarihi geçmiş ilaçların hastalarda kullanıldığı bulgusu bilginiz dahilinde midir? Bu durumun sorumluları hakkında hangi idari ve hukuki işlemler yapılmaktadır?

Miadı dolmuş ilaçların kullanıldığı hastaların sağlık durumlarının takibine ilişkin bir çalışma başlatılmış mıdır?

Miadı dolmuş ilaçların SGK'ya fatura edilmesiyle ortaya çıkan 60.346,50 TL tutarındaki kamu zararının tahsili için hangi işlemler yürütülmektedir? Bu tutar sorumlulara rücu edilmekte midir?

İlaç ve tıbbi malzeme yönetimi konusundaki bu bulguların ülke çapında tekrar etmemesi için Bakanlığınız hangi yaygın denetim ve kontrol uygulamalarını hayata geçirmektedir?

SGK'nın faturalandırma süreçlerinde miadı geçmiş ilaçların tespitine yönelik önleyici kontrol mekanizmaları bulunmakta mıdır? Varsa nasıl işlemektedir, yoksa neden kurulmamaktadır?

Hastaların güvenliğini ilgilendiren bu tür risklerin tekrar etmemesi amacıyla üniversite hastanelerinde görev yapan sağlık personeline yönelik ek denetim, eğitim ve yaptırım mekanizmaları oluşturulmakta mıdır?"