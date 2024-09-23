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CHP'li Pala'dan Sağlık Bakanlığı'na Kişisel Verilerle İlgili Sert Eleştiri

CHP'li Pala'dan Sağlık Bakanlığı'na Kişisel Verilerle İlgili Sert Eleştiri
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CHP Bursa Milletvekili Kayıhan Pala, reşit kadınların sağlık bilgilerinin babalarına iletilmesi konusunda artan şikayetler olduğunu belirterek, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'na sorular yöneltti. Pala, durumun KVKK'ya ve Hasta Hakları Yönetmeliği'ne aykırı olduğunu ifade etti.

(ANKARA) - CHP Bursa Milletvekili Kayıhan Pala, reşit kadınların kişisel sağlık bilgilerinin Sağlık Bakanlığı tarafından babalarına bildirildiği yönünde şikayetler olduğunu, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun bu konudaki soruları yanıtsız bıraktığını söyledi. Pala, "KVKK ve Hasta Hakları Yönetmeliği'ne aykırı olarak kadınların jinekolojik muayene sonuçları gibi kişisel ve özel bilgilerinin babalarına iletilmesi hakkında artan şikayetler, kadınların bedensel özerkliğinin ve bedenleri üzerindeki mahremiyet hakkının Bakanlık tarafından yasalar çiğnenerek ve tıbbı etik göz ardı edilerek ihlal edildiğini ortaya koyuyor" dedi.

CHP Bursa Milletvekili Kayıhan Pala, verdiği soru önergesiyle Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'na "Reşit kadınların kişisel sağlık verilerinin, yasal düzenlemelere aykırı olarak babalarına bildirilmektedir" diye sordu. Pala, Bakan Memişoğlu'na, Bakanlıktaki veri güvenliğiyle ilgili de sorular yöneltti.

Bakan Memişoğlu'ndan önergenin yasal yanıtlanma süresi içinde yanıt alamayan Pala, konuya ilişkin açıklama yaptı. Pala şunları söyledi:

"Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ve beraberinde Hasta Hakları Yönetmeliği'ne aykırı olarak, reşit kadınların jinekolojik muayene sonuçları gibi kişisel ve son derece özel bilgilerinin babalarına iletilmesi hakkında artan şikayetler, kadınların bedensel özerkliğinin ve bedenleri üzerindeki mahremiyet hakkının Bakanlık tarafından yasalar çiğnenerek ve tıbbı etik göz ardı edilerek ihlal edildiğini ortaya koyuyor.

Bu şikayetler, zaten doktora başvuru konusunda endişeleri olan kadınların sağlık hizmetlerine erişimine engel olabilir, birçok kadını doktorlardan uzaklaştırabilir ve sağlık sorunlarının daha da büyümesine neden olabilir. Bu sadece bir veri ihlali değil, aynı zamanda sağlık haklarının ve kadınların kendi bedenleri üzerindeki haklarının Bakanlık tarafından gasp edilmesidir."

Pala, soru önergesinde Sağlık Bakanı Memişoğlu'na şu soruları yöneltmişti:

Bakanlığınıza, 2022, 2023 ve 2024 yıllarında, sağlık kuruluşlarında kişisel verilerin ihlalıiyle ilgili olarak kaç başvuru yapılmıştır? Bu başvuruların cinsiyet ve yaş dağılımı nedir?

Bu tür olayların yaşanmasına neden olan ihmaller ve eksikler nelerdir? Sağlık kuruluşları ve veri sorumluları, KVKK yükümlülükleri yerine getirmede neden yetersiz kalmaktadır?

Söz konusu ihlallere ilişkin ne tür işlemler yapılmıştır?

Bakanlığınızda veri güvenliğiyle ilgili sorunlar nelerdir? Neden reşit kadınların kişisel sağlık verileri, yasal düzenlemelerle aykırı olarak babalarına bildirilmektedir?

Bakanlığınız, bu şikayetlerin giderilmesi ve ihlallerin önlenmesi için hangi çalışmaları yürütmektedir? Bakanlığınızın sağlık kuruluşlarında KVKK denetimlerinin sıklaştırılması, veri güvenliği konusunda çalışanlara yönelik eğitimlerin arttırılması, suçu işleyen sorumlulardan hesap sorulması ve gerekli ceza işlemlerinin yapılması ilişkin eylem planları nelerdir?

Kaynak: ANKA / Güncel

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