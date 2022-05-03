CHP'li Öztunç: "İlk Seçimde Hem Ak Parti Hem de Bu Kirli, Pis Üslup Gidecek""

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, muhalefete "dangalaklar" diyen AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan'a tepki gösterdi. Öztunç, "Türk siyasetine bu kirli üslubu AK Parti getirdi. Ama inşallah ilk seçimde hem AK Parti gidecek hem de bu kirli, pis üslup gidecek. Ağızlarını bozuyorlar, pisleştiriyorlar. Ama biz ağzımı bozmayacağız, milletle siyaset yapmaya devam edeceğiz" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan'ın dün Çanakkale'de katıldığı bayramlaşma töreninde muhalefete hitaben "dangalak" ifadesini kullanmasını eleştirdi. Öztunç, şunları söyledi:

"BUNLARIN ÖZÜ BU"

"AKP'nin oyu düştükçe, millette karşılık bulamadıkça, eridikçe; milletvekilleri üsluplarını, ağızlarını bozuyorlar. AK Partili milletvekillerinin sözleri söz mü Allah aşkına. Böyle laf edilir mi? Hangi siyasi üslupta öğrendiniz siz bunu? Bunlar aslında özüne dönüyorlar. Bunların özü bu. Bunların fıtratında küfretmek, hakaret etmek var zaten. AK Parti demek, hakaret demek zaten. AK Parti, kendinden olmayan herkese hakaret edenlerin bir araya geldiği bir siyasi partidir.

Hem de bunu bayram günü yapıyorlar. Bayram, barıştır, sevgidir. Barış, sevgi gününde hoşgörünün olması gereken bir günde AK Parti milletvekilleri ağızlarını bozuyorlar. Ağızlarından çıkanı kulakları duymuyor. Türk siyasetine bu kirli üslubu AK Parti getirdi. Ama inşallah ilk seçimde hem AK Parti gidecek hem de bu kirli, pis üslup gidecek. Ağızlarını bozuyorlar, ağızlarını pisleştiriyorlar. Ama biz ağzımı bozmayacağız, milletle siyaset yapmaya devam edeceğiz. Efendiliğimizi bozmayacağız.

"BUNLAR GÖK GÜRÜLTÜSÜ SADECE"

Onlar efendiliğini bozdu, ağzını bozdu. Bunların hakaretleri, ettiği küfürler bizim açımızdan gök gürültüsünden farksızdır. Mevlana ne güzel söylemiş; 'Kelimelerini yükselt, sesini değil, yağmurdur çiçekleri büyüten, gök gürültüsü değil.' Bunlar gök gürültüsü sadece."

"YİYİN EFENDİLER, YİYİN"

Öztunç ayrıca, AKP Kahramanmaraş İl Başkanlığı'nın düzenlediği ve Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ve AKP Grup Başkanvekili Mahir Ünal'ın da katıldığı iftar programında çekilen fotoğrafı ise şu sözlerle eleştirdi:

"Bu fotoğraf; AKP'nin milletten nasıl koptuğunun, ne kadar koptuğunun fotoğrafıdır, belgesidir. Millet inim inim inliyor ekonomik krizden, evine ekmek götüremiyor; beylerin sofrası ortada. Kuş sütü eksik bir tek. Ne arasanız var? Yiyin efendiler, yiyin. Yiyin de millete birazcık bırakın, Allah aşkına. Vatandaşa gelince, 'domatesi tane ile alın' diyorsunuz. 'Yarım kilo kıyma alın' diyorsunuz. 'Dişinizi sıkın, şükredin' diyorsunuz. Kendinize gelince malı hamuduyla götürüyorsunuz. Yazıktır, günahtır. Bu fotoğrafı, milletimizin vicdanına havale ediyoruz. AK Partililer saray sofralarında, genel başkanları saray sofralarında; milletvekilleri teşkilatlarda işte böylesine kuş sütünün eksik kaldığı lüks sofralarda oturuyorlar, lük içerisinde yaşıyorlar. Millete 'dişinizi sıkın' diyorlar, kendileri şatafat içerisinde yaşıyorlar."