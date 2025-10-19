CHP'li Özgür Karabat, Konya İl Kongresi'nde Güçlü Mesajlar Verdi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, CHP Konya 39. Olağan İl Kongresi'ne katıldı.

Karabat, Konya'da bir otelde düzenlenen il kongresinde, Mevlana şehri Konya'nın köklü bir tarihi sırtlamış, Anadolu'nun kalbi, üretimin başkenti olduğunu söyledi.

Hazreti Mevlana'nın "Adalet her şeyi yerli yerine koymaktır" ifadesini hatırlatan Karabat, bugünlerde Türkiye'de emeğin değerinin ve adaletin yok edildiğini savundu.

Kendilerini baskıyla sindirmek isteyenlere karşı İstiklal Marşı'nın "Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım" diye başlayan 3. kıtasını okuyan Karabat, "Milletin iradesine zincir vurmak isteyenler sanıyorlar ki bizleri bir adım geri attıracaklar, sanıyorlar ki bizleri sindirecekler. Onlara buradan şunu söylemek isterim: Bu millet ezelden beri hürce yaşamış, ebediyete kadar da hür yaşayacaktır. Bu millet, bu güçlü aklı, bu güçlü iradeyi, bu ülkeyi kurtaran, Cumhuriyet'i kuran ve bu ülkeyi demokrasiyle tanıştıran Mustafa Kemal Atatürk ve onun evlatlarından, onun askerlerinden alır." ifadesini kullandı.

CHP'li Karabat, milletin iradesinin hiçbir zaman yok sayılamayacağını belirterek, şöyle devam etti:

"Türkiye'nin makus talihine, İstiklal Savaşı'yla son vermiş, Türkiye Cumhuriyeti'ni Misakımilli sınırları içinde kurmuş partinin adıdır Cumhuriyet Halk Partisi. Cumhuriyet Halk Partisi, millettir, büyük bir kurtuluşun hikayesidir. Cumhuriyet Halk Partisi gelişmiş bir özgürlüktür, kılı kırk yaran adalettir. Cumhuriyet Halk Partisi kalkınmadır, geleceğe güvenle bakmaktır, zengin bir millet, güçlü bir devlet ve büyük bir ülke yaratma sevdasıdır."

Mustafa Kemal Atatürk'ün, Cumhuriyet'ten sonra ikinci eserinin da CHP olduğunu ve CHP olarak ülkeyi içinde bulunduğu gafletten çıkarmayı görev edindiklerini dile getiren Karabat, şunları kaydetti:

"Bu görevi yerine getirmenin tek yolu, partimizin her bireyinin milletimizle sokak sokak, kapı kapı, cadde cadde, yüz yüze, göz göze, kalp kalbe ilişki ve muhabbet kurması, milletimizin dinlenmesi, milletimizin anlanmasıdır. Tarihin bize yüklediği görev bu iktidarı göndermekle elbette sınırlı değildir. Daha büyük bir görevimiz var: Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi, bu devleti muasır Batı medeniyetleri seviyesine ulaştırmak gibi bir hedefimiz var. 1950'lerde Demokrat Parti iktidara geldiğinde muasır medeniyetle aramızdaki kat, 2 kattı ama bugün bu kat oldukça büyüyor. Bugün yeniden bu ülkeyi sıçratarak, büyük bir kalkınma hamlesiyle buluşturmamız gerekiyor.

Karabat, konuşmasının ardından yapılacak oylamaya ilişkin "İki aday da bizim adayımızdır" ifadesini kullanarak, adaylar Nejat Türktaş ile mevcut il başkanı Bekir Yaman'a başarılar diledi.