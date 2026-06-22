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Özel ve Tanrıkulu, İhop Heyetiyle TBMM'de Görüştü

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CHP Grup Başkanı Özgür Özel ve Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, İnsan Hakları Ortak Platformu heyetiyle TBMM'de bir araya gelerek insan hakları, toplumsal barış ve demokratikleşme konularını değerlendirdi.

(ANKARA) - CHP Grup Başkanı Özgür Özel ve CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, İnsan Hakları Ortak Platformu (İHOP) heyetiyle TBMM'de bir araya geldi. Görüşmede güncel gelişmeler, insan hakları, toplumsal barış ve demokratikleşme başlıkları değerlendirildi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, İnsan Hakları Ortak Platformu heyetiyle TBMM'de görüştü.

Tanrıkulu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, görüşmede güncel gelişmelerin değerlendirildiğini belirtti.

Toplantıya Eşit Haklar İçin İzleme Derneği, Hak İnisiyatifi Derneği, İnsan Hakları Derneği, İnsan Hakları Gündemi Derneği, Yurttaşlık Derneği ve Türkiye İnsan Hakları Vakfı temsilcileri katıldı.

Tanrıkulu, heyete dayanışma duyguları ve paylaştıkları görüşler için teşekkür ederek, "Dayanışma, toplumsal barışı da demokratikleşmeyi de büyütür" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA
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