CHP'li Milletvekili İnan Akgün Alp, Kars Hayvan Borsası'ndan İthal Ete Son Verilmesini İstedi

(ANKARA) - CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'ya çağrıda bulunarak, "Kars Hayvan Borsası'ndan sesleniyoruz: İthal ete son verilsin ve karkas et fiyatlarında istikrar talep ediyoruz" dedi.

CHP'li İnan Akgün Alp, Kars Hayvan Borsası Başkanı, Kırmızı Et Üreticiler Birliği Başkanı ve Kars il encümenleri ile birlikte üreticiler ile bir araya geldi. Kars Hayvan Borsası'nda besicilerin sorunlarını dinledi.

Alp, yüksek faizlerlerin çiftçiyi zorladığını ve karkas et fiyatlarındaki fiyat istikrarsızlığının hayvancılıkta önemli bir sorun haline geldiğini ifade ederek, "410 liralık Karkas fiyatının önce 290 liraya, sonra da 310 liraya gelmiş olması üreticiyi son derece mağdur etti. Yem fiyatları çok yüksek, girdi maaliyetleri çok yüksek ve buna rağmen fiyat istikrarı yok" diye konuştu.

Hayvancılığın gelişmesi için çözüm önerilerinde bulunan Alp, "İthal hayvancılığın sona ermesi için Kars'taki hayvancılığın kalkınmış olması lazım. Kars'taki hayvan sayısının artması lazım. İthal hayvan üzerinden Türkiye'de yapılan vurguna Kars hayvancılığı geliştirilerek ancak son verilebilir. Kars'ta çiftçinin acil olarak desteklenmesi gerekiyor" diye konuştu. Alp, şöyle devam etti:

"Burası Kars Hayvan Borsası. Doğu Anadolu'da hayvancılık piyasasının kalbinin attığı yerdeyiz. Yanımızda Kars Hayvan Borsası Başkanı ve Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı, encümenlerimiz, hayvancılarımız ve üreticilerimiz var. Karkas et fiyatlarındaki fiyat istikrarsızlığı, Kars'taki ve Türkiye'deki hayvancılığın önemli bir sorununu teşkil ediyor. 410 liralık karkas fiyatının önce 290 liraya, sonra da 310 liraya gelmiş olması üreticiyi son derece mağdur etti. Yem fiyatları çok yüksek, girdi maliyetleri çok yüksek ve buna rağmen fiyat istikrarı yok. Şimdi, 'baron borsası' yerine hayvan borsasına dikkat çekmek için buradayız. Bir buğday borsasına ve hububat fiyatlarına dikkat çekmek için buradayız. Çok yüksek faizlerle çiftçimiz üretim yapmaya zorlanıyor ve fiyat istikrarı yok. Bunun muhakkak suretle bir dengeye oturması gerekiyor. Yüksek enflasyon ortamında çiftçimiz, fiyat istikrarını bekliyor. İthal hayvancılığın sona ermesi için Kars'taki hayvancılığın kalkınmış olması lazım. Kars'taki hayvan sayısının artması lazım. İthal hayvan üzerinden Türkiye'de yapılan vurguna ancak Kars hayvancılığı geliştirilerek son verilebilir. Kars'ta çiftçinin desteklenmesi lazım.

Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerine olan çiftçilerin borçlarının faizsiz olarak ertelenmesi ve faizlerinin kamu zararı olarak Hazine tarafından üstlenilmesi lazım. Kars hayvancılığı, Türkiye'nin kalkınacağı alan burasıdır. İthal ete son vermek istiyorsak Kars'ta hayvancılığın gelişmesine katkıda bulunması gerekiyor. Tarım Bakanımız Yumaklı'ya buradan, Kars Hayvan Borsası'ndan sesleniyoruz: İthal ete son verilsin ve karkas et fiyatlarında istikrar talep ediyoruz."