CHP'li Alp: Tigem'de Üst Düzey Görevden Almalar Gerçekleşti, Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü de Görevden Alınmalı

CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp, kayıp yarış atları iddialarının ardından Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nde birçok üst düzey yöneticinin görevden alındığını açıkladı ve Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Mücahid Taylan'ın da görevden alınmasını istedi.

(TBMM) - CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp, bir gün önce gündeme getirdiği "kayıp yarış atları" iddialarının ardından Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nde çok sayıda üst düzey yöneticinin görevden alındığını açıkladı. Alp, "Türkiye'yi ithalata mahkum eden Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Mücahid Taylan'ın görevden alınmasını talep ediyoruz" dedi.

İnan Akgün Alp, TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nde (TİGEM) üst düzey isimlerin görevden alındığını duyurdu. Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Mücahid Taylan'ın da görevden alınması çağrısında bulunan Alp, konuşmasında şunları söyledi:

"Dün burada Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünde yarış atlarının kaybolduğunu anlatmıştım. Bugün Tarım İşletmeleri Genel Müdür Yardımcısı ve aralarında At Yetiştiriciliği Daire Başkanı ile Hayvancılık Daire Başkanının da olduğu çok sayıda daire başkanının görevden alındığını öğrendik. Sayın Bakana teşekkür ediyorum ilgisinden dolayı fakat memleket hayvancılığını ithalata mahkum etmiş, Macaristan'da şirket kurup Türkiye'ye ticaret yapmış Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü orada oturduğu müddetçe Kars'ta hayvancılık yapan hemşehrilerimin de Türkiye'deki çiftçilerin de içi rahat etmeyecektir. Türkiye'yi ithalata mahkum eden Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Mücahid Taylan'ın görevden alınmasını talep ediyoruz."

