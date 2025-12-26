Haberler

CHP'li Adalar Meclis Üyesi kavgada bıçaklandı

CHP'li Adalar Meclis Üyesi kavgada bıçaklandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kınalıada'da CHP'li Adalar Meclis Üyesi Ahmet Tanay Garip tartıştığı kişi tarafından sırtından bıçaklandı. Garip'in sağlık durumu iyi. Olayla ilgili şüpheli gözaltına alındı.

Kınalıada'da CHP'li Adalar Meclis Üyesi Ahmet Tanay Garip (34) tartıştığı kişi tarafından sırtından bıçaklandı. Hastaneye kaldırılan Garip'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay, Kınalıada Mahallesi İskele Caddesi üzerinde meydana geldi. CHP'li Adalar Meclis Üyesi Ahmet Tanay Garip ile aynı partiden daha önce meclis üyesi adayı olan Turan Y. (44) arasında geçen yerel seçimlerde yaşanan husumet nedeniyle tartışma çıktı. Taraflar arasındaki tartışmanın büyümesi üzerine Turan Y., Garip'i sırtından bıçaklayarak yaraladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Garip, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Turan Y. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Öte yandan tedavisi süren Ahmet Tanay Garip, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün yaşanan bıçaklı saldırı sonrası sağlık durumumun iyi olduğunu ve tedbir amaçlı kontrollerimin sürdüğünü paylaşmak isterim. Yanımda olan, arayan soran ve mesajlarıyla destek veren herkese gönülden teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Vepara'ya yasa dışı bahis operasyonu! 31 kişi hakkında gözaltı kararı

Dev şirkete operasyon! Onlarca kişi için gözaltı kararı var
Bahis operasyonunda yeni perde! Erden Timur dahil 24 şüpheli gözaltına alındı

Bahis operasyonunda yeni perde! Erden Timur dahil 24 kişi gözaltında
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

CHP, mezar başındaki rakılı anmayı böyle savundu: O zaman genel başkan değildi

CHP, mezar başındaki rakılı anmayı böyle savundu: O zaman...
2 iş makinesiyle define arayanlara operasyon: 14 gözaltı

Pes dedirten görüntü! Koca iş makineleriyle böyle yakalandılar
Yol kenarında namaz kılan Filistinliye aracıyla çarptı

Namaz kılarken faciayı yaşadı! Kan donduran anlar
Türkiye'nin yanı başında dev operasyon! Muhammed Şahada öldürüldü

Görüntüler Türkiye'nin yanı başından! Muhammed Şahada öldürüldü
CHP, mezar başındaki rakılı anmayı böyle savundu: O zaman genel başkan değildi

CHP, mezar başındaki rakılı anmayı böyle savundu: O zaman...
Piyasalar alev alev! Tarihi rekorlar art arda geldi

Piyasalar yangın yeri! Tarihi rekorlar art arda geldi
Hırsızlık için girdikleri evin sahibini öldürüp, kaçtılar

Gece yarısı mahalleyi sokağa döken olay! Kanlı elleriyle kaçtılar