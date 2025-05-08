Özgür Çelik için 15 yıl 6 ay hapis talebi

Özgür Çelik için 15 yıl 6 ay hapis talebi
Büyükçekmece Belediyesi'ne yolsuzluk soruşturması başlatıldı

Bir CHP'li belediyeye daha soruşturma
Hindistan-Pakistan savaşı ABD'yi alarma geçirdi

2 nükleer gücün savaşı ABD'yi alarma geçirdi! Şehirler boşaltılıyor
Ümit Özdağ hastaneye sevk edildi

Ümit Özdağ hastaneye sevk edildi

CHP'li Konuralp'ten İmamoğlu'na Erişim Engeline Sert Tepki

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Ankara Milletvekili Okan Konuralp, Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun X hesabına getirilen erişim engeline karşı sert eleştirilerde bulundu. İktidarı liyakatsizlikle suçlayan Konuralp, adaletten yana olanların kazanacağına inandığını belirtti.

(ANKARA) - CHP Ankara Milletvekili ve TBMM Dijital Mecralar Komisyonu üyesi Okan Konuralp, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun X hesabına engel getirilmesine tepki göstererek, "Kötülük bile liyakat ister, o kötülüğü bile gerçekleştiremeyecek kadar liyakatsizliğe boğulmuş durumdalar. Kimse umutsuzluğa kapılmasın. Onlar liyakatsizlikte boğulurken, adaletten ve hukuktan yana olanlar kazanacak" dedi.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun X hesabına getirilen erişim engeline tepkiler sürüyor. CHP Ankara Milletvekili Okan Konuralp, ANKA Haber Ajandı'na yaptığı değerlendirmede, iktidarın suçluların telaşında olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Mevcut siyasi iktidarın hukukilik kılıfı adı altında cumhurbaşkanı adayımız sayın Ekrem İmamoğlu'nun X hesabına erişim engeli getirmiş olması, suçluların telaşı içerisinde olduklarının kanıtıdır. Bu onlar için son derece hazin bir durum. Bu ve buna benzer kararlar alarak son derece komik bir duruma düştüklerinin farkında değiller. Bu hesap kapatmaları, kendi siyasi gelecekleri açısından bir çözüm olduğunu düşünecek kadar akıl tutulması yaşıyorlar. Erişim engelinin farklı bir çeşitini de dün Beyazıt Meydanı'nda gördük. Tam da İmamoğlu'nun alın teriyle kazandığı diplomasını iptal eden İstanbul Üniversitesi'nin burnunun dibinde bir miting gerçekleştirildi. Siyasi iktidar sadece o mitinge katılan insanların güvenliğini sağlamak için bile o meydanı aydınlatması gerekirken, karanlığa mahkum etti. Ama Türkiye siyasi tarihinin en aydın, etkileyici mitinglerinden biri oldu. Kötülük bile liyakat ister, o kötülüğü bile gerçekleştiremeyecek kadar liyakatsizliğe boğulmuş durumdalar. Kimse umutsuzluğa kapılmasın. Onlar liyakatsizlikte boğulurken, adaletten ve hukuktan yana olanlar kazanacak.

Biz bu zulüm üzerine ortak mücadele etmeye çağırıyoruz. Gün geçtikçe artan bi katılımla insanlar bu demokrasi mücadelesinin bir parçası oldular. Siyasi iktidarın aldığı bu kararla dünyanın otokratlarıyla bir araya gelmeyi tercih etmiş durumda. Türkiye demokrasisi Erdoğan rejimi kimle iş birliğine girmiş olursa olsun dünyaya da örnek olacak şekilde bu otokratların iş birliğini yıkıp geçecektir."

Kaynak: ANKA / Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
DEM Parti'den 'suikast' açıklaması: Sırrı Süreyya Önder'in aracında düzenek bulundu

DEM Parti'den "suikast" açıklaması: Aracında düzenek bulundu
Fenerbahçe yönetimi genç yıldız için teklif edilen çuvalla parayı reddetti

Genç yıldız için teklif edilen çuvalla parayı reddettiler
Türk milyarder 'Komşu'da tıka basa yedi içti, gelen hesaba şaşırdı

Türk milyarder 'Komşu'da tıka basa yedi içti, gelen hesaba şaşırdı
Savaş büyüyor! Pakistan 12 Harop SİHA'sını vurdu

Dünya nefessiz izliyor! Önlerini çıkanı vurup tek tek indirdiler
Müzik kursunda büyük rezillik! 'Tadım oyunu' adı altında cinsel istismar iddiası

Kursta büyük rezillik! 'Tadım oyunu' adı altında cinsel istismar
Vatikan'da Papa 2. kez seçilemedi

Bacadan çıkan dumanın rengi milyonları hayal kırıklığına uğrattı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.