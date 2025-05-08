CHP'li Konuralp'ten İmamoğlu'na Erişim Engeline Sert Tepki

(ANKARA) - CHP Ankara Milletvekili ve TBMM Dijital Mecralar Komisyonu üyesi Okan Konuralp, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun X hesabına engel getirilmesine tepki göstererek, "Kötülük bile liyakat ister, o kötülüğü bile gerçekleştiremeyecek kadar liyakatsizliğe boğulmuş durumdalar. Kimse umutsuzluğa kapılmasın. Onlar liyakatsizlikte boğulurken, adaletten ve hukuktan yana olanlar kazanacak" dedi.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun X hesabına getirilen erişim engeline tepkiler sürüyor. CHP Ankara Milletvekili Okan Konuralp, ANKA Haber Ajandı'na yaptığı değerlendirmede, iktidarın suçluların telaşında olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Mevcut siyasi iktidarın hukukilik kılıfı adı altında cumhurbaşkanı adayımız sayın Ekrem İmamoğlu'nun X hesabına erişim engeli getirmiş olması, suçluların telaşı içerisinde olduklarının kanıtıdır. Bu onlar için son derece hazin bir durum. Bu ve buna benzer kararlar alarak son derece komik bir duruma düştüklerinin farkında değiller. Bu hesap kapatmaları, kendi siyasi gelecekleri açısından bir çözüm olduğunu düşünecek kadar akıl tutulması yaşıyorlar. Erişim engelinin farklı bir çeşitini de dün Beyazıt Meydanı'nda gördük. Tam da İmamoğlu'nun alın teriyle kazandığı diplomasını iptal eden İstanbul Üniversitesi'nin burnunun dibinde bir miting gerçekleştirildi. Siyasi iktidar sadece o mitinge katılan insanların güvenliğini sağlamak için bile o meydanı aydınlatması gerekirken, karanlığa mahkum etti. Ama Türkiye siyasi tarihinin en aydın, etkileyici mitinglerinden biri oldu. Kötülük bile liyakat ister, o kötülüğü bile gerçekleştiremeyecek kadar liyakatsizliğe boğulmuş durumdalar. Kimse umutsuzluğa kapılmasın. Onlar liyakatsizlikte boğulurken, adaletten ve hukuktan yana olanlar kazanacak.

Biz bu zulüm üzerine ortak mücadele etmeye çağırıyoruz. Gün geçtikçe artan bi katılımla insanlar bu demokrasi mücadelesinin bir parçası oldular. Siyasi iktidarın aldığı bu kararla dünyanın otokratlarıyla bir araya gelmeyi tercih etmiş durumda. Türkiye demokrasisi Erdoğan rejimi kimle iş birliğine girmiş olursa olsun dünyaya da örnek olacak şekilde bu otokratların iş birliğini yıkıp geçecektir."