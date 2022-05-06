CHP'li Kılınç, Dünya Radyo Günü Nedeniyle Mikrofon Başına Geçti: "Ekonomik Kriz Radyoları Nerediyle Ölümle Karşı Karşıya Getirdi"

CHP İstanbul Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç, 6 Mayıs Dünya Radyo Günü dolayısıyla bir radyo stüdyosunda mikrofon başına geçerek sektörün sorunlarını anlattı. Türkiye'deki 900 radyonun yarısının son 5 yılda yayın yapamaz duruma geldiğini, ekonomik krizin radyoları neredeyse ölümle karşı karşıya getirdiğini belirten Kılınç, "Yeni iktidar döneminde radyolar, sorunlarını kısa sürede çözen ve yeniden dinleyicilerinin istediği programları üretebilen radyolar haline gelecekler" dedi.

Türkiye'de ilk radyo yayını 6 Mayıs 1927'de İstanbul Sirkeci'deki tarihi Postane binasında yapıldı. Bu nedenle 6 Mayıs, Türkiye'de Radyo Günü olarak kutlanıyor.

CHP Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç, bir radyo stüdyosunda mikrofon başına geçerek 6 Mayıs Radyo Günü'nü kutladı; radyoların sorunlarını ve taleplerini anlattı.

Kendisi de radyocu kökenli olan Kılınç, başta yerel ve bölgesel olmak üzere radyoların büyük sorunlarla karşı karşıya olduğunu ifade etti. Kılınç, Türkiye'deki 900 radyonun yarısının son beş yılda yayın yapamaz duruma geldiğini, radyoların yüzde 80'inin telif giderlerini ödeyemediğini ve İstanbul'daki 100 radyodan 60'ının elektrik giderlerini karşılayamaz durumda olduğuna dikkat çekti.

"EKONOMİK KRİZ RADYOLARI NEREDEYSE ÖLÜMLE KARŞI KARŞIYA GETİRDİ"

Kılınç'ın açıklaması şöyle:

"Ekonomik kriz radyoları neredeyse ölümle karşı karşıya getirdi. Pandemi süreci radyoların ekonomik sorunlarını daha da artırdı. Reklam giderleri önemli ölçüde düştü. Enerji giderleri, telif giderleri çok yükseldi. Radyo alanı alarm zilleri çalıyor. Büyük ekonomik zorluklar altındalar. Telif giderleri nedeniyle radyocuların önemli kısmı icralarla karşı karşıya bu icraların bir kısmı mahkumiyetlere dönüştü. Özel radyo alanında yerel ve bölgesel radyolar kaderleri ile baş başa bırakıldı ama bunun böyle gitmeyeceğini biliyoruz.

"TÜRKİYE'DE RADYOCULAR ŞU ANDA SAHİPSİZLER"

Maalesef Türkiye'de radyocular şu anda sahipsizler. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu sorunlara ilgisiz. Radyolar kaderleriyle baş başa bırakıldı. Belli ki iktidar, başta yerel-bölgesel medya olmak üzere özgür, bağımsız, tarafsız medyayı istemiyor. O nedenle çok sesliliğin sembollerinden olan radyoların sesinin kısılmasını istiyor.

"ÖNÜMÜZDEKİ SÜREÇ RADYO YAYINCILIĞININ YENİDEN CANLANACAĞI VE GÜÇLENECEĞİ BİR SÜREÇ OLACAKTIR"

Ancak bunun böyle gitmeyeceğini biliyoruz. Radyoların sorunları ile ilgili TBMM'de önemli çalışmalar yaptık. Kanun teklifleri hazırladık. Yeni iktidar döneminde radyolar, sorunlarını kısa sürede çözen ve yeniden dinleyicilerinin istediği programları üretebilen radyolar haline gelecekler. CHP, Türkiye'nin bütün sorun odaklarını, sorunların tarafları ile çözmek için çalışmalar gerçekleştiriyor. Radyo alanı da sorunları radyocularla birlikte çözeceğimiz bir alan. Önümüzdeki süreç radyo yayıncılığının yeniden canlanacağı ve güçleneceği bir süreç olacaktır."