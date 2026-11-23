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(ANKARA) - CHP Grup Başkanvekili Sevda Erdan Kılıç ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Semra Dinçer, Deniz Kazalarında Canlarını Kaybeden Aileler Platformu üyeleri ile TBMM'de bir araya geldi. 2 Eylül'de Marmara Denizi'nde yaşanan kazanın üzerinden 83 gün geçtiğini ve 8 denizcinin naaşına hala ulaşılamadığını hatırlatan Kılıç, "Uluslararası imkanlar ve ileri teknolojiler kullanılarak arama çalışmaları yeniden başlatılsın, ihmaller araştırılsın" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Sevda Erdan Kılıç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Deniz Kazalarında Canlarını Kaybeden Aileler Platformu üyelerini, MYK Üyemiz Semra Dinçer ile TBMM'de misafir ettik. 2 Eylül'de Marmara Denizi'nde yaşanan kazanın üzerinden 83 gün geçti. 720 metre derinlikte kalan 8 denizcimizin naaşına hala ulaşılamadı. Aileler bir yandan evlatlarının, eşlerinin, babalarının acısını yaşarken diğer yandan belirsizliklerle ve cevapsız sorularla mücadele ediyor.

Talepleri çok açık: Kaza ve arama çalışmalarına ilişkin teknik raporlar açıklansın, uluslararası imkanlar ve ileri teknolojiler kullanılarak arama çalışmaları yeniden başlatılsın, ihmaller araştırılsın. Bir insanın cansız bedenine ulaşabilmek için ailesinin aylarca mücadele etmek zorunda kalması kabul edilemez. Bu kazanın bütün yönleriyle araştırılması ve ailelerin sesinin duyulması için CHP olarak konuyu Meclis gündeminde tutmaya devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA