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CHP'li Kılıç, Gözaltına Alınan Gençleri Ziyaret Etti

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CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından tutuklanan gençleri cezaevinde ziyaret etti. Kılıç, hukukun üstünlüğüne dikkat çekerek, 'Hukuk devletinin cenaze töreni yapılıyor,' dedi.

(ANKARA) - CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından başlayan protesto gösterileri nedeniyle tutuklanan gençleri cezaevinde ziyaret etti. Kılıç, "Bugün, cezaevleri ve adliyeler, hukuk devletinin cenaze töreninin yapıldığı yerlerdir. Ancak biz bu cenazeye katılmayı reddediyoruz. Onlar cezaevindeyken kimsenin umudunu yitirmeye hakkı yok. Onlar korkmuyorlar. Moralleri yerinde. Türkiye'de demokrasi ve adalet mücadelesinin devam edeceğine olan inançları tam. Bu hukuksuzlukların hesabını hep birlikte soracağız" dedi.

CHP'li Kılıç, İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından başlayan protesto gösterileri nedeniyle tutuklanan gençleri Aliağa Kapalı Cezaevi'nde ziyaret etti.

Kılıç, cezaevi önünde yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Bayramın ikinci gününde Aliağa Kapalı Cezaevindeyim. Anayasal haklarını kullanarak 19 Mart darbesine direndikleri için tutuklanan yurttaşlarımızı ziyaret ettim. Bayramda ailelerinin yanında olması gereken bu insanlar, adaletin ve demokrasinin ayaklar altına alındığının kanıtı olarak cezaevlerinde tutuluyor. Memleketin dertleriyle dertlendikleri için cezaevindeler. Anayasa'nın açık ve net hükmüne rağmen, bu hakkı kullandıkları için tutuklanan yüzlerce yurttaşımızın hukuki değil, tamamen siyasi sebeplerle tutuklandığını biliyoruz.

Bugün, cezaevleri ve adliyeler, hukuk devletinin cenaze töreninin yapıldığı yerlerdir. Ancak biz bu cenazeye katılmayı reddediyoruz. Onlar cezaevindeyken kimsenin umudunu yitirmeye hakkı yok. Onlar korkmuyorlar. Moralleri yerinde. Türkiye'de demokrasi ve adalet mücadelesinin devam edeceğine olan inançları tam. Bu hukuksuzlukların hesabını hep birlikte soracağız."

Kaynak: ANKA / Güncel
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