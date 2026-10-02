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CHP'li Kaya, Sivas'ta parti okulu eğitimlerinde kadro yetiştirileceğini söyledi

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CHP'li Kaya, Sivas'ta parti okulu eğitimlerinde kadro yetiştirileceğini söyledi
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, partisinin Sivas İl Başkanlığını ziyaret ederek partililerle buluştu. Kaya, parti okulu eğitimleriyle halkın sorunlarına çözüm üreten kadrolar yetiştirmek istediklerini, Sivas'ta ürünlerin kentte işlenmesi gerektiğini söyledi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, partisinin Sivas İl Başkanlığını ziyaret etti.

İl Başkanlığında partililerle bir araya gelen Kaya, burada yaptığı konuşmada, "Parti Okulu İl Yönetici Eğitimleri" kapsamında Milli Mücadele'nin dönüm noktalarından birine ev sahipliği yapan Sivas'ta bulunmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Kaya, Sivas'ın bağımsızlık iradesinin, Cumhuriyet fikrinin ve milletin kendi geleceğine sahip çıkma kararlılığının simge kentlerinden biri olduğunu belirtti.

Parti okulu eğitimlerini yalnızca bilgi aktarılan toplantılar olarak görmediklerini ifade eden Kaya, "Kentini tanıyan, halkın sorunlarını bilen, çözüm üreten ve geçmişinden güç alarak geleceğin sorumluluğunu üstlenen kadrolar yetiştirmek istiyoruz." dedi.

Kaya, sanayi kuruluşları ile Sivas Cumhuriyet Üniversitesi ve mesleki eğitim kurumları arasında daha güçlü bir bağ kurulması, burada üretilen tarımsal ve hayvansal ürünlerin kent içerisinde işlenerek katma değerin bölgede tutulması gerektiğini kaydetti.

Kaynak: AA
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