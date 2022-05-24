CHP'li Kaya'dan Bakan Özer'e: "Köy Enstitülerinde Öğretmenlik Yapmış Olan Halk Ozanımız Aşık Veysel'in Adının Hülle Yolu ile Okuldan Silinmesinin... - Haberler

CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'e Sivas'ta bulunan Aşık Veysel Ortaokulu'na Eğitim-Bir-Sen kurucularından Mehmet Akif İnan'ın adının verilmesini TBMM gündemine taşıdı. Kaya, Bakan Özer'e, "Köy Enstitülerinde öğretmenlik yapmış olan Halk Ozanımız Aşık Veysel'in adının hülle yolu ile okuldan silinmesinin nedeni nedir?" diye sordu.

CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'e Sivas'ta bulunan Aşık Veysel Ortaokulu'nun adının değiştirilmesini ve Eğitim-Bir-Sen kurucularından Mehmet Akif İnan'ın adının verilmesini TBMM gündemine taşıdı. Konu ile ilgili soru önergesi veren Kaya, yaptığı açıklamada ise şunları söyledi:

"CUMHURİYET'İN YETİŞTİRDİĞİ AYDINLARIN BUNLARIN ADINI SİLMEYE GÜCÜNÜZ YETER Mİ SİZİN"

"Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'e bugün TBMM aracılığıyla soru önergesi verdim. Soru önergesini yazarken yüreğim titredi; çünkü, Sivas'ta doğmuş, Sivas'ta büyümüş ama Türkiye'nin aydınlık yüzü olmuş Aşık Veysel'in adı Sivas'taki bir okuldan silinmiş. Sayın Mahmut Özer, soruyorum sana! Genç Cumhuriyet'in yetiştirdiği aydınlar, sanatçılar, yazarlar, ressamlar, sporcular bunların adını silmeye gücünüz yeter mi sizin? Sivas Valisi ve Sivas Milli Eğitim Müdürü'ne buradan soruyorum. Sivas merkezde 2001-2002 eğitim öğretim yılında faaliyete başlayan Aşık Veysel Ortaokulu'nun adı Memur-Sen'in ve Eğitim-Bir-Sen'in kurucusu Genel Başkanı Mehmet Akif İnan'ın adı verilerek Aşık Veysel'in adı silinmiş.

"AŞIK VEYSEL'İN ADINI BU TOPLUMUN HAFIZALARINDAN SİLMEYE SİZİN GÜCÜNÜZ YETMEZ"

Eğer siz AKP yandaşı bir sendikanın kurucu genel başkanı Mehmet Akif İnan'ı çok seviyorsanız bir kendiniz yeni bir eser yaratırsınız onun adını da verirsiniz. Aşık Veysel Ortaokulu binasının 2019 yılında başka bir mahallede Fatih Anadolu Lisesi adı ile açılan bir okula taşınmış ama bu okulun adı da Fatih Şehit Muhammet Demir Anadolu Lisesi olarak değiştirilmiştir. TBMM aracılığıyla Milli Eğitim Bakanı'na şu iki soruyu sordum. Bir, köy enstitülerinde öğretmenlik yapmış halk ozanı Aşık Veysel'in adını hülle yoluyla okuldan silme nedeniniz nedir? İki, ders kitaplarında yer verdiğimiz büyük ozanımız Aşık Veysel'in adı hülle yoluyla okuldan kaldıran İl Milli Eğitim Müdürü hakkında ne yapmayın düşünüyorsunuz? Sayın Mahmut Özer, Sayın Sivas Valisi ve Sivas Milli Eğitim Müdürü size bir uyarım… Aşık Veysel'in adını da türkülerini de eserlerini de bu toplumun hafızalarından silmeye sizin gücünüz yetmez. Aşık Veysel hem Sivas'ta hem de Türkiye'nin dört bir yanında dünyada yaşayacak, yaşıyor. Aşık Veysel size söylemiş bunu, 'Benim sadık yarim kara topraktır' demiş. Neden bunu söylediğini bir kez daha bu türküyü dinleyin anlarsınız. Köy enstitülerinin öğretmeni, Türkiye'nin onurlu sanatçısı Aşık Veysel yüreğimizde yaşıyor, yaşayacak."