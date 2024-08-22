CHP'li Karasu, Çukurova Uluslararası Havalimanı'ndaki sorunları Meclis gündemine taşıdı

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'na Çukurova Uluslararası Havalimanı'na ilişkin; "Havalimanının toplam maliyeti ve şirkete ödenen maliyeti nedir? Havalimanının işletme sürecinde sözleşmeye aykırı olarak yüksek miktarda ilave maliyet ödemesi yapılmış mıdır? İhale şartlarının bozulmasından, kamu kaynaklarının israfından kim ya da kimler sorumludur" diye sordu.

CHP Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, 10 Ağustos'ta açılan Çukurova Uluslararası Havalimanı'nın yapım maliyeti ve havalimanında yaşanan sorunları Meclis gündemine taşıdı. Karasu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığına soru önergesi verdi. Karasu, konuya ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"10 Ağustos'ta hizmete alınan ve 13 yıl gecikmeyle hizmete giren bu havaalanında pek çok önemli sorun ve sıkıntı yaşanıyor. Yap-işlet-devret modeliyle yapılan bu havaalanında, açılışın uzun yıllar gecikmesi nedeniyle işletmeci firmanın ek krediler kullanmak zorunda kaldığı, kullanılan ek kredilerden Devlet Hava Meydanları İşletmesi'nin (DHMİ) üst düzey bürokratlarının komisyon aldığına ve gecikmeler nedeniyle firmanın hiç ceza almadığına dair bize ulaşan çok önemli iddialar var. Bunlar önemli iddialar. Ancak ne hikmetse, DHMİ'de hep aynı bürokratların adları bu tip usulsüzlüklerle anılıyor. Yine havaalanının açılış haftasında, CIP Salonu'nda çalışan bir işçinin elektrik akımına kapılıp öldüğüne dair bir bilgi var. Yine, havaalanını kullanan vatandaşlar da bu havaalanına ulaşım maliyetinden, valizlerinin teslimatına kadar mağduriyetler yaşıyorlar. Güvenlik sistemlerinin sorunlu olduğuna dair bilgiler var. Hatta valiz içerisindeki patlayıcı veya patlayıcı işlevi görebilecek maddeleri tespit etmek amacıyla kurulması gereken EDS sisteminin burada kurulumunun gerçekleştirilmediğine dair de bir bilgi var. Yani verilen yolcu garantileri nedeniyle, 8 milyonun üzerinde nüfusa hizmet veren Adana Şakirpaşa Havalimanı'nın yolcu uçuşlarına kapatılmasıyla açılan bu havaalanında çalışan personelinden havaalanını kullanan vatandaşlara, işletmecisinden DHMİ'nin üst düzey bürokratlarının adının karıştığı usulsüzlüklere kadar uzanan pek çok sorun bulunuyor. Hepsinin takipçisi olacağım."

CHP'li Karasu'nun Bakan Uraloğlu'na yönelttiği sorular şöyle:

"Havalimanının toplam maliyeti ve şirkete ödenen maliyeti önergenin yanıtlandığı tarih itibarıyla nedir?

Başlangıçta belirlenen ve yasal sınır olan yüzde 20'lik maliyet artış oranı da dikkate alınarak şirkete ödenen maliyet ne kadardır?

Havalimanı'nın işletme sürecinde sözleşmeye aykırı olarak yüksek miktarda ilave maliyet ödemesi yapılmış mıdır? Yapılmışsa ne kadar yapılmıştır?

İhale şartlarının bozulmasından, kamu kaynaklarının israfından kim ya da kimler sorumludur? Yaşanan gecikmeler nedeniyle ilgili firmaya hiç ceza kesilmiş midir? Kesilmiş ise ne kadardır'Kesilmediği iddiası doğru mudur?

Bu süreçte DHMİ'de Hukuk Müşaviri ve Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı Ayfer Kara ve Genel Müdür Yardımcısı Murat Gül'ün herhangi bir dahli bulunmakta mıdır? Kara ve Gül, ilgili firmayla havaalanının yapım sürecinde kaç kez, hangi konularda görüşmeler yapmışlardır? Adı geçen bürokratların, firmanın kullandığı ek krediden komisyon istediklerine ilişkin iddialar doğru mudur? Doğru ise bu konuda bakanlığınıza iletilen şikayetler var mıdır, var ise bu şikayetlere konu yaptığınız soruşturma bulunmakta mıdır? Var ise sonucu ne olmuştur?

Adı sürekli yolsuzluk, usulsüzlüklerle anılan adı geçen bürokratlarla ilgili bakanlığınızda varsa açılan soruşturmalar nelerdir? Haklarında bugüne kadar açılan herhangi bir soruşturma yok ise bu bürokratlarının adlarının bu kadar usulsüzlükle ve yolsuzluk iddialarıyla anılmalarına rağmen hala yüksek makamlarda tutulmalarının gerekçeleri nelerdir?

Havaalanının açılışının ardından yaşanan bagaj sorunun kaynağı nedir?

Havaalanında EDS sisteminin çalışmaması nedeniyle güvenlik açığı oluştuğu iddiası doğru mudur? Güvenlik açığı olmasına rağmen havaalanına uçuşlar gerçekleştirildiği doğru mudur? Havaalanındaki güvenlik sisteminin kurulumunun gerçekleştirilmediği iddiası doğru mudur? Sistemin kurulumunu gerçekleştirecek firmanın teknik destek alamadığı bu nedenle farklı bir firmaya bu sistemin yaptırıldığı ve arızalar oluştuğu iddiası doğru mudur?

Türk Hava Yolları (THY) Lounge yapımı esnasında, elektrik hatlarında topraklama olmadığı gerekçesiyle elektrik akımına kapılan bir işçinin ölümünden sorumlu olan kişi ya da kişiler kimlerdir? Bu kişiler hakkında bakanlığınız tarafından hangi yaptırımlar uygulanmıştır? İşçinin geride bıraktığı mağdur ailesi için bakanlığınızın yaptığı, yapacağı bir işlem var mıdır?"