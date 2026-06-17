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Görevden Alınan CHP Ankara İl Sekreteri Yüksel Işık'tan Tepki: Butlan Kararında Olduğu Gibi Haksız ve Hukuksuz Bir Uygulamadır

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CHP Ankara İl Sekreteri Yüksel Işık, bazı il başkanlarının görevden alınmasını haksız ve hukuksuz bularak, bunun CHP'yi paralize etme amacı taşıdığını söyledi.

Haber : İleyda ÖZMEN / Kamera: Eylem Ladin DEĞER

(ANKARA) - CHP Ankara İl Sekreteri Yüksel Işık, görevden alınmasına ilişkin "Tıpkı butlan kararında olduğu gibi haksız ve hukuksuz bir uygulamadır. Böyle bir yetkileri yok aslında. Bu yetkileri olmadığı halde seçilmiş, kongresini tamamlamış, olağan kongreler sonucunda oluşmuş il yönetimimizi görevden almış olmalarının sadece bir açıklaması var: CHP'yi paralize etmek, gücünü düşürmek, parçalamak ve bölmek" dedi.

CHP Sözcüsü Müslim Sarı, Erzurum, Bursa ve Bitlis il başkanları ile eski Mardin, İstanbul ve Batman il başkanları hakkında disiplin sürecinin başlatıldığını, Gaziantep, Adana, Malatya, Ankara, İzmir ve Kayseri il başkanlarının yönetimleriyle beraber görevden alındığını açıkladı. CHP Ankara İl Sekreteri Yüksel Işık, CHP Grup Başkanı Özgür Özel başkanlığında toplanan il başkanları toplantısının ardından konuya ilişkin ANKA Haber Ajansı'na değerlendirmelerde bulundu.

Işık, il başkanlığı önüne çağrı yaparak şunları kaydetti:

"Biliyorsunuz kurultay delegelerimizin imzalarını Genel Merkeze teslim ettik. Derhal olağanüstü kurultay yapılması için. Hemen ardından bize Ankara İl Başkanlığının da aralarında bulunduğu birkaç il başkanlığımızın görevinden alınması tıpkı butlan kararında olduğu gibi haksız ve hukuksuz bir uygulamadır. Böyle bir yetkileri yok aslında. Bu yetkileri olmadığı halde seçilmiş, kongresini tamamlamış, olağan kongreler sonucunda oluşmuş il yönetimimizi görevden almış olmalarının sadece bir açıklaması var: CHP'yi paralize etmek, gücünü düşürmek, parçalamak ve bölmek. Bu olsa olsa AK Parti iktidarının işine yarar. Bu CHP'nin seçmenini rahatsız eden bir uygulamadır. Biz partimize sahip çıkacağız sonuna kadar. Gelen varsa gelsinler bakalım nasıl alacaklar o partiyi, göreceğiz."

Kaynak: ANKA
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