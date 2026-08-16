CHP'li İlgezdi: İş Cinayetlerinin En Büyük Sebebi Denetimsizlik ve Cezasızlık Politikaları

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, Türkiye'de iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin yetersizliğine ilişkin Meclis'e soru önergesi vererek, "Denetimsizlik ve cezasızlık politikaları emekçilerimizin canına mal oluyor. İş sağlığı ve güvenliği zafiyetleri ile derinleşen güvencesiz çalışma koşulları bu iş cinayetlerinin en büyük sebebi" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, iş sağlığı ve güvenliğindeki eksiklikler ile ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığına soru önergesi verdi. İlgezdi, önergesinde şu açıklamalarda bulundu:

"Her yıl yüzlerce emekçimiz göz göre göre hayatını kaybetmektedir. Denetimsizlik, güvencesiz çalışma koşulları ve taşeronlaşmanın derinleşmesi neticesinde ortaya çıkan bu tablo, münferit bir olay değil, bizzat sistemin yarattığı yapısal bir krizdir. Çalışanların can güvenliğini sağlamak, sağlıklı ve insanca çalışma koşullarını tesis etmek devletin en temel ve erteleyemeyeceği sorumluluğudur.

"İŞ MÜFETTİŞİ KADROLARI VE SAHA DENETİMLERİ ACİLEN ARTIRILMALI"

Bakanlığa bağlı olarak sahada aktif görev yapan iş müfettişi sayısı, Türkiye genelindeki faal işyeri ve sigortalı çalışan sayısı karşısında yetersiz kalmaktadır. Yetersiz denetimler nedeniyle işyerlerinde mevzuata aykırılıklar göz ardı edilmekte, faaliyeti durdurulan işletmeler dahi denetim eksikliğinden cesaret alarak üretime devam edebilmektedir. İş müfettişi kadrolarının ve saha denetimlerinin acilen artırılması şarttır.

Gözlerden uzak çalıştırılan kayıt dışı ve göçmen işçiler, iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinden tamamen yoksun bırakılmaktadır. Bu merdiven altı işletmelere yönelik periyodik saha denetimlerinin yapılmaması ihlalleri katlamaktadır. Öte yandan, yaşanan iş cinayetleri sonrasında denetim eksikliği ve ihmali bulunan kamu görevlileri hakkında etkin soruşturmalar yürütülmemesi cezasızlık algısını pekiştirmektedir."

İlgezdi, iş cinayetlerinin önlenmesi için somut adımlar atılması gerektiğini vurgulayarak, "Gerekli önlemleri almayan, denetimleri aksatan ve cezasızlık politikalarıyla insan hayatını hiçe sayan bu anlayışa karşı mücadelemizi sürdüreceğiz. İş cinayetlerinin arkasındaki idari ihmallerin açığa çıkarılması, sorumluların yargı önünde hesap vermesi ve emekçilerimizin can güvenliğinin sağlanması adına konunun sonuna kadar takipçisi olacağız" ifadelerini kullandı.

Gamze Akkuş İlgezdi'nin önergesinde yer alan sorular şöyle:

"Son 5 yıl içerisinde Türkiye genelinde meydana gelen ölümlü ve ağır yaralanmalı iş kazalarının illere ve sektörlere (maden, inşaat, sanayi vb.) göre dağılımı nasıldır? Son 5 yılda iş cinayetlerinde hayatını kaybeden veya kalıcı engellilik yaşayan toplam işçi sayısı kaçtır? Bu vakalarda yaşamını yitirenlerin kaçı kayıt dışı olarak çalıştırılmaktaydı?

Son bir yıl içinde iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına aykırılık tespit edilen işletmelere uygulanan idari para cezası, faaliyet durdurma ve kapatma kararlarının sayısı nedir? Faaliyeti durdurulduğu halde üretime devam ettiği tespit edilen kaç işletme bulunmaktadır?

Bakanlığınıza bağlı olarak sahada aktif görev yapan İş Müfettişi sayısı kaçtır? Mevcut müfettiş sayısının, Türkiye genelindeki toplam faal işyeri ve sigortalı çalışan sayısı dikkate alındığında denetim ihtiyacını karşılama oranı nedir?"

Kaynak: ANKA