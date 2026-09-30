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CHP'li Gürsel Tekin, siyasiler için 'Nereden Buldun?' yasası çağrısı yaptı

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CHP'li Gürsel Tekin, siyasiler için 'Nereden Buldun?' yasası çağrısı yaptı
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CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin, siyasiler için de geçerli 'Nereden Buldun?' yasasının derhal hayata geçirilmesini istedi. Mahkeme kararıyla görevi sona eren Tekin, kamu görevlilerinin mal varlığı ve gelirlerinin denetlenebilir olması gerektiğini belirtti.

(ANKARA) - CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin, şeffaf ve temiz siyaset çağrısı yaparak, "Siyaset şeffaflaşmadan, hesap verebilirlik sağlanmadan yoksulluktan kalıcı olarak kurtulmak mümkün değildir. Şimdi sıra, siyasiler için de geçerli olacak güçlü bir 'Nereden Buldun?' yasasını derhal hayata geçirmekte" dedi.

Mahkeme kararıyla CHP İstanbul İl Başkanlığı görevi sona eren Gürsel Tekin, siyasetçilerin hesap verebilir olması gerektiğini belirterek sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Yıllardır söylüyoruz: Yolsuzluk varsa yoksulluk da vardır. Siyaset şeffaflaşmadan, hesap verebilirlik sağlanmadan yoksulluktan kalıcı olarak kurtulmak mümkün değildir. Şimdi sıra, siyasiler için de geçerli olacak güçlü bir 'Nereden Buldun?' yasasını derhal hayata geçirmekte.

Kamu görevinde bulunan herkesin mal varlığı, gelirleri ve bunlardaki değişimler şeffaf ve denetlenebilir olmalı. Halkın parasını yönetenler, halka karşı hesap verebilmelidir. Temiz siyaset, şeffaf yönetim ve güçlü denetim; adil ve müreffeh bir toplumun temelidir."

Kaynak: ANKA
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