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CHP'li Gürsel Tekin'den, Muharrem İnce'nin adaylıktan çekilmesiyle ilgili paylaşım: Halil İbrahim sofrasına hoşgeldin

Güncel Haberler

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, hakkındaki kaset iddialarının ardından bugün cumhurbaşkanı adaylığından çekildiğini duyurdu. Açıklamanın hemen ardından CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, "Sayın Muharrem İnce Halil İbrahim Sofrası'na hoşgeldiniz. Her şey Türkiye için" ifadelerini kullandı.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, parti genel merkezi önünde basın toplantısı düzenledi. Son günlerde hakkında ortaya atılan kaset iddialarına tepki gösteren İnce, konuşmasının sonunda adaylıktan çekildiğini açıkladı. İnce, "Bunu memleket için yapıyorum" dedi.

"HALİL İBRAHİM SOFRASINA HOŞGELDİNİZ"

İnce'nin açıklaması büyük yankı uyandırırken CHP'den de ilk yorum geldi. CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Sayın Muharrem İnce Halil İbrahim Sofrası'na hoşgeldiniz. Her şey Türkiye için" ifadelerini kullandı.

CHP'li Gürsel Tekin'den, Muharrem İnce'nin adaylıktan çekilmesiyle ilgili paylaşım: Halil İbrahim sofrasına hoşgeldin

Gözde Nur Bayar
Gözde Nur Bayar
Gündem Editörü Haberler.com - Güncel

Kemal Kılıçdaroğlu Muharrem İnce Gürsel Tekin Güncel Haberler

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Yorumlar (7)

sade vatandaş:

halil ibrahim sofrasını bilmemde demekki o önceden çok daha güzel sofraya oturmuş ki oraya geliyor seni gidi seniii

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TR ÖLÜM ÖLÜM:

Kaset şantaj cıları iş başında. Kazanamayacaklarını anladılar. İnsanları belden aşağı vuranlar iş başına geçti.

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recep kaya:

ÇOK ATASÜZÜ VAR AMA REİS DESEK SADECE YETER

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