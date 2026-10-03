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CHP'li Gürsel Erol kriz dönemine milli mutabakat çağrısı yaptı, kamu reformu önerdi

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CHP'li Gürsel Erol kriz dönemine milli mutabakat çağrısı yaptı, kamu reformu önerdi
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CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada ülkenin kriz döneminde olduğunu söyledi. Çözüm için milli mutabakat çağrısı yapan Erol, özgürlükçü Anayasa ve katılımcı Siyasi Partiler Yasası ile liyakata dayalı kamu reformu önerdi.

(ANKARA) - CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, Türkiye'nin kriz döneminden geçtiğini belirterek, çözüm için "milli mutabakat" çağrısı yaptı. Erol, özgürlükçü Anayasa, demokratik ve katılımcı Siyasi Partiler Yasası ile liyakata dayalı kapsamlı bir kamu reformu önerdi.

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ülkemiz şu an bir kriz dönemi yaşıyor. Çözüm milli mutabakatla özgürlükçü bir Anayasa, demokratik ve katılımcı bir Siyasi Partiler Yasası, Kanunlara, kurumlara ve liyakata dayalı geniş kapsamlı bir kamu reformuyla sorunların çözümü mümkündür" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA
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