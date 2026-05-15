CHP'li Genç'ten Kızılay Başkanına şeriat çağrısı tepkisi

(ANKARA) - CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, Türk Kızılay Kayseri Şube Başkanı Cafer Beydilli'nin kadınları hedef alan ve şeriat çağrısı içeren paylaşımına tepki gösterdi. Genç, "Kadınların eğitim hakkını ve laik Cumhuriyet'i hedef alan bu gerici anlayışın Kızılay'da yeri olamaz" diyerek Beydilli'nin görevden alınması çağrısında bulundu.

CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, Türk Kızılay Kayseri Şube Başkanı Cafer Beydilli'nin sosyal medya hesabından paylaştığı videoya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Paylaşımın kadınların eğitim hakkını, çalışma hayatındaki yerini ve Cumhuriyet'in laik hukuk düzenini hedef aldığını belirten Genç, "Bu anlayış; Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu laik Cumhuriyet'e ve kadınların yıllar süren mücadelesiyle kazanılmış haklarına açıkça meydan okumaktadır" dedi.

Kızılay'ın tarafsız ve toplumun ortak vicdanını temsil eden bir kurum olması gerektiğini vurgulayan Genç, Beydilli'nin görevden alınması ve Kızılay Genel Merkezi'nin kamuoyundan özür dilemesi çağrısında bulundu.

"CUMHURİYET DEVRİMLERİNE AÇIK MEYDAN OKUMA"

CHP'li Genç, açıklamasında şunları kaydetti:

"Türk Kızılay Kayseri Şube Başkanı Cafer Beydilli'nin sosyal medya hesabından paylaştığı video; kadınların eğitim hakkını, çalışma hayatındaki yerini ve Cumhuriyet'in laik hukuk düzenini hedef alan gerici bir zihniyetin açık yansımasıdır. Videoda kadınların kamusal yaşamdan çekilmesi savunulmakta, kız çocuklarının eğitim hakkı tartışmaya açılmakta ve açıkça şeriat çağrısı yapılmaktadır. Bu anlayış; Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu laik Cumhuriyet'e, Anayasa'nın eşit yurttaşlık ilkesine ve Cumhuriyet devrimlerine açıkça meydan okumaktır. Cumhuriyet kadını; birilerinin izniyle değil, Atatürk'ün öncülüğünde verilen büyük mücadeleyle eğitim hakkını, seçme-seçilme hakkını ve toplumsal hayattaki yerini kazanmıştır. Hiç kimse kadınlara nasıl yaşayacağını, okuyup okumayacağını, çalışıp çalışmayacağını dayatamaz. Daha vahim olan ise bu paylaşımı yapan kişinin, Türk Kızılayı gibi milletimizin ortak vicdanını temsil etmesi gereken bir kurumun Kayseri'deki başkanı olmasıdır. Kızılay; ideolojik ve siyasal tartışmaların değil, insanlığın, dayanışmanın ve tarafsız yardım anlayışının kurumu olmak zorundadır. Ancak ne yazık ki son yıllarda Kızılay'ın adı; deprem dönemindeki çadır skandalıyla, tartışmalı uygulamalarla ve güven kaybıyla anılır hale getirilmiştir. Kayseri'de daha önce "kan merkezi yapılması" şartıyla bağışlanan bir binanın farklı amaçlarla kullanılması da kamuoyunda ciddi rahatsızlık yaratmıştır. Şimdi ise aynı kurumun il başkanı, kadınları hedef alan gerici bir paylaşımın altına imza atmaktadır."

"BU PAYLAŞIM HAKKINDA İŞLEM YAPILMALI"

Buradan Türk Kızılay Genel Merkezi'ne açık çağrıda bulunuyorum: Bu paylaşım hakkında derhal işlem yapılmalı, Cafer Beydilli görevden alınmalı ve kamuoyundan açıkça özür dilenmelidir. Türkiye Cumhuriyeti laik, demokratik ve sosyal bir hukuk devletidir. Bu ülkenin kadınları; okulda, iş hayatında, siyasette, üretimde ve yaşamın her alanında var olmaya devam edecektir. Cumhuriyet değerlerini, laikliği ve kadınların eşit yurttaşlık hakkını hedef alan hiçbir anlayışa sessiz kalmayacağız."

Kaynak: ANKA