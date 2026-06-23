Aşkın Genç'ten, CHP Kayseri İl Başkanı'nın Görevden Alınmasına Tepki: Biz Atanmışları Değil, Seçilmişleri Tanırız

(ANKARA) - CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, CHP Kayseri İl Başkanı'nın görevden alınmasına tepki göstererek, "CHP'de makamın meşruiyeti, birilerinin iradesinden değil, örgütün iradesinden doğar. Çünkü biz atanmışları değil, seçilmişleri tanırız. Bu karar Kayseri örgütünün iradesine müdahaledir. Delegelerin verdiği yetkinin yok sayılmasıdır" ifadesini kullandı.

CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, CHP Kayseri İl Başkanı'nın görevden alınmasına tepki gösterdi. Genç, şunları kaydetti:

" Cumhuriyet Halk Partisi, yalnızca bir siyasi parti değildir. Bu parti; milli mücadelenin içinden doğmuş, Cumhuriyet'i kurmuş, çok partili hayata geçişte demokrasinin temellerini güçlendirmiş, her koşulda halkın iradesini savunmuş bir siyasal gelenektir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin hafızasında halk egemenliği vardır. Sandık vardır. Seçme ve seçilme hakkı vardır. Örgütün sözü, delegelerin iradesi, üyelerin tercihi vardır. Bu parti, savaş meydanlarında kurulmuş, vesayetle değil milletin iradesiyle büyümüş, atamayla değil seçimle yönetilmeyi ilke edinmiştir."

"KAYSERİ ÖRGÜTÜNÜN İRADESİNE MÜDAHALEDİR"

Bizim geleneğimizde yönetime gelmek isteyen herkesin yolu bellidir: Mahalle delegeliğinden başlar, ilçe kongresinden geçer, il kongresinde örgütün karşısına çıkar ve delegeden yetki ister. CHP'de makamın meşruiyeti, birilerinin iradesinden değil, örgütün iradesinden doğar. Çünkü biz atanmışları değil, seçilmişleri tanırız. Bu karar Kayseri örgütünün iradesine müdahaledir. Delegelerin verdiği yetkinin yok sayılmasıdır. Cumhuriyet Halk Partisi'nin tarihsel birikimiyle, demokrasi anlayışıyla ve örgüt kültürüyle bağdaşmayan ağır bir tasarruftur.

Mahkeme kararıyla atananlar, Kayseri'de seçilmiş iradeyi tasfiye ederek parti içi demokrasiyi zedelemiştir. Oysa CHP'nin gücü, farklı düşünceleri susturmasından değil; tartışarak, yarışarak ve sonunda örgütün kararına saygı duyarak yol yürümesinden gelir. Kayseri örgütü sahipsiz değildir. Kayseri'de Cumhuriyet Halk Partisi'nin emek vermiş üyeleri, mahallelerde çalışan kadınları, gençleri, ilçe örgütleri ve delegeleri vardır. Bu örgüt, kapalı kapılar ardında alınan kararlarla değil, kendi iradesiyle yönetilmiş ve öyle de yönetilmeye devam edecektir.

"MEŞRUİYETİN KAYNAĞI ATAMA DEĞİL, SEÇİMDİR"

Kimse Cumhuriyet Halk Partisi'ni atamalarla yönetebileceğini düşünmesin. Kimse seçilmişlerin iradesini yok sayarak partiye güç kazandıracağını sanmasın. Çünkü CHP'nin mayasında demokrasi vardır, örgüt vardır, mücadele vardır. Kayseri İl Başkanlığımıza yönelik bu antidemokratik uygulamayı kabul etmiyoruz. Kayseri'de Cumhuriyet Halk Partisi yönetiminin yeniden delegelerin ve üyelerin özgür tercihiyle belirlenmesi gerektiğini açıkça ifade ediyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'nde meşruiyetin kaynağı atama değil seçimdir. Kayyım değil, örgüttür. Talimat değil, delegedir. ve bu gerçeği kimse değiştiremez."

Kaynak: ANKA