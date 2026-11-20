Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

(ANKARA) - CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, yargı süreci kesinleşmeden CHP'de yeni kongre takviminin başlatılamayacağını ifade ederek, "Yargı sürecinin kesinleşmesinin ardından, 38. Olağan Kongre takvimi kapsamında 2023 yılında seçilmiş mevcut kurultay delegeleriyle 38. Olağan Kurultay'ın toplanarak sonuçlandırılması gerekmektedir. Ayrıca, Yargıtay kararı kesinleşmeden olağan veya olağanüstü kongre yapılamaz." dedi.

CHP'de kurultay tartışmalarına ilişkin X hesabından açıklama yapan CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol şunları ifade etti:

"Genel Merkezimizin 17 Kasım 2026 tarihli genelgesiyle yeniden düzenlediği olağan kongre takvimi kapsamında, 38. Olağan Kurultay'ın 2023 yılında seçilmiş mevcut delegelerle toplanmadan yeni bir kongre takviminin işletilmesi hukuken mümkün değildir. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesince iptal edilen, 38. Olağan Kurultay'a ilişkin kongre takvimi değil, doğrudan 38. Olağan Kurultay'ın kendisidir. Verilen kararla süreç 4-5 Kasım 2023 öncesine döndürülmüştür.

Bir kongre takviminin tamamlanabilmesi, il ve ilçe kongrelerinin ardından bu takvimin nihai aşaması olan olağan kurultayın gerçekleştirilmesiyle mümkündür. Bu nedenle, yargı sürecinin kesinleşmesinin ardından, 38. Olağan Kongre takvimi kapsamında 2023 yılında seçilmiş mevcut kurultay delegeleriyle 38. Olağan Kurultay'ın toplanarak sonuçlandırılması gerekmektedir. Ayrıca, Yargıtay kararı kesinleşmeden olağan veya olağanüstü kongre yapılamaz."

Kaynak: ANKA