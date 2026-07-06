CHP'li Erol'dan Partisinin Grubunun Eskişehir'de Toplanmasına Tepki: Zamanlama Olarak Doğru Bulmuyorum

(ANKARA) - CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, "NATO Devlet Başkanları Zirvesi Türkiye'de toplanırken CHP'nin Eskişehir'de grup toplantısı yapmasını doğru bulmadığını" bildirdi.

Erol, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Siyasi partilerin varoluş nedeni devleti yönetme iddiasıdır. Siyasi partiler arasındaki mücadelede hesaplaşmak üzerine değil, devleti yönetmedeki farklılıkları ve alternatifleri ortaya koymaktır."

Türkiye devletinin varlığını ve devamlılığını korumak, buna yönelik politikalar geliştirmek her siyasi parti ve siyasetçi için vazgeçilmez önceliktir.

NATO Devlet Başkanları Zirvesi Türkiye'de toplanırken Eskişehir'de grup toplantısı yapılmasını zamanlama olarak doğru bulmuyorum."

Kaynak: ANKA