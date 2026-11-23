(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Rıza Erbay, "İklim politikası aynı zamanda sağlık politikasıdır. Sağlık politikası ise yalnızca tedavi hizmetlerinden ibaret değil, insanın yaşam hakkını koruma sorumluluğudur. Cop31, Türkiye için bir vitrin olarak kalmamalı; kamucu, önleyici, eşitlikçi ve bilimsel temellere dayanan yeni bir halk sağlığı politikasının başlangıcı olmalıdır" dedi.

CHP Sağlık Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali Rıza Erbay, Antalya'da gerçekleştirilen COP31 zirvesinin ardından iklim değişikliğinin sağlık üzerindeki etkilerine ilişkin yazılı basın açıklaması yaptı.

İklim krizinin artık küresel bir halk sağlığı sorunu olduğuna dikkati çeken Erbay, açıklamasında şunları kaydetti:

"COP31 Türkiye için bir vitrin olarak kalmamalı. İklim mücadelesi yalnızca çevreyi korumak değil, insan yaşamını ve sağlık hakkını güvence altına almaktır. Kalp-damar hastalıklarından solunum yolu hastalıklarına, bulaşıcı hastalıklardan beslenme sorunlarına kadar geniş bir alanda insan sağlığını tehdit ediyor. Antalya'da gerçekleştirilen COP31, bu gerçeğin uluslararası düzeyde yeniden tartışıldığı önemli bir buluşma oldu. Ancak asıl mesele, zirvelerde verilen mesajların ve açıklanan girişimlerin ülkelerin sağlık politikalarına ne ölçüde yansıyacağıdır."

"AŞIRI SICAKLAR YAŞLILARI, ÇOCUKLARI, KALP VE AKCİĞER HASTALARINI DAHA FAZLA ETKİLİYOR"

Erbay iklim değişikliğinin en önemli boyutlarından birinin, yarattığı sağlık risklerinin toplumun bütün kesimlerine eşit dağılmaması olduğunu vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:

"Aşırı sıcaklar yaşlıları, çocukları, kalp ve akciğer hastalarını daha fazla etkiliyor. Tarım işçileri, açık alanlarda çalışan emekçiler, yoksul aileler ve yeterli altyapıya sahip olmayan bölgelerde yaşayanlar daha ağır koşullarla karşı karşıya kalıyor. Klimalı ve güvenli konutlarda yaşayanlarla, aşırı sıcaklarda çalışmak zorunda kalanların iklim krizinden aynı ölçüde etkilenmesini bekleyemeyiz. Bu nedenle iklim politikaları yalnızca çevre politikası değildir. Aynı zamanda gelir dağılımı, sosyal adalet, çalışma yaşamı ve sağlık hizmetlerine eşit erişim politikasıdır.

Aşırı sıcaklarda kalp krizi, inme, böbrek hastalıkları ve sıcak çarpması riskleri artarken; hava kirliliği astım ve kronik akciğer hastalıklarını ağırlaştırıyor. Seller ve kuraklık ise temiz suya erişimi, gıda güvenliğini ve bulaşıcı hastalıkların kontrolünü güçleştiriyor. Böyle bir tabloda sağlık sisteminin yalnızca hastalık ortaya çıktıktan sonra tedavi sunması yeterli değildir. Önleyici sağlık hizmetleri, erken uyarı sistemleri, epidemiyolojik izlem ve afetlere hazırlık sağlık politikalarının merkezinde yer almalıdır. Hastanelerin enerji ve su kesintilerine karşı dayanıklı olması, aile sağlığı merkezlerinin ve toplum sağlığı hizmetlerinin afet koşullarında da sürdürülebilmesi, sağlık çalışanlarının iklim kaynaklı acil durumlara hazırlanması artık bir tercih değil, zorunluluktur."

"SAĞLIK BAKANLIĞINA ÖNEMLİ SORUMLULUK DÜŞMEKTEDİR"

Erbay, COP31 kapsamında sağlığın özel bir gündem olarak ele alınması ve Antalya İklim Dirençli Sağlık Girişimi'nin başlatılmasının önemli bir adım olduğunun altını çizerek, sağlık alanında somutlaştırılması gerekenleri şöyle sıraladı:

"Burada Sağlık Bakanlığına önemli sorumluluk düşmektedir. Her il için iklim kaynaklı sağlık risk haritaları hazırlanmalı; sıcak hava dalgaları, hava kirliliği, sel ve kuraklık riskleri sağlık planlamasına dahil edilmelidir. Yaşlılar, çocuklar, kronik hastalar ve açık alanda çalışanlar için erken uyarı ve koruma programları oluşturulmalıdır. Birinci basamak sağlık hizmetleri iklim kaynaklı sağlık risklerini önceden belirleyebilecek şekilde güçlendirilmelidir. Hastaneler ve sağlık kuruluşları afetlere dayanıklı, enerji ve su güvenliği sağlanmış altyapıya kavuşturulmalıdır.

Hava kirliliği, temiz suya erişim ve iklim duyarlı hastalıklar düzenli izlenmeli, sonuçlar kamuoyuyla paylaşılmalıdır. İklim değişikliğinin sağlık üzerindeki etkileri için yeterli ve şeffaf bir kamu bütçesi ayrılmalıdır. Bunların yanında temiz enerjiye geçiş, toplu ulaşımın geliştirilmesi, yeşil alanların artırılması, sağlıklı kentleşme ve gıda güvenliği de doğrudan halk sağlığı politikası olarak ele alınmalıdır."

İklim krizi karşısında güçlü bir kamu sağlık sistemine her zamankinden daha fazla ihtiyaç bulunduğunu belirten Erbay, "Çünkü afetler ve çevresel felaketler karşısında sağlık hizmetine erişim, bireylerin ekonomik gücüne bırakılamaz. Özel sağlık hizmetlerini satın alabilenlerle alamayanlar arasında yeni eşitsizlikler yaratılmamalıdır. Sağlık hizmetleri piyasanın koşullarına göre değil, toplumun ihtiyaçlarına göre planlanmalıdır. İklim krizine karşı mücadele de aynı anlayışla yürütülmelidir. Koruyucu sağlık hizmetleri güçlendirilmeli, kamu kaynakları toplumun en fazla risk altında olan kesimlerini korumak için kullanılmalı ve sağlık çalışanlarının güvenli çalışma koşulları sağlanmalıdır" ifadelerini kullandı.

"İKLİM POLİTİKASI AYNI ZAMANDA SAĞLIK POLİTİKASIDIR"

CHP Sağlık Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali Rıza Erbay, Türkiye'nin COP31'e ev sahipliği yapmasının, uluslararası görünürlük açısından önemli olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Ancak bu ev sahipliğinin gerçek başarısı, Antalya'da yapılan konuşmalarla değil, ülkemizde insanların daha sağlıklı, güvenli ve eşit koşullarda yaşayabilmesiyle ölçülecektir. İklim değişikliğiyle mücadele, yalnızca karbon emisyonlarını azaltma hedefinden ibaret değildir. Temiz hava, güvenli su, sağlıklı gıda, yaşanabilir kentler ve herkesin eşit biçimde ulaşabildiği sağlık hizmetleri bu mücadelenin ayrılmaz parçalarıdır. Unutulmamalıdır ki iklim krizine karşı alınmayan her önlem, geleceğin sağlık harcamalarını, hastalık yükünü ve toplumsal eşitsizliklerini artıracaktır. Bizim açımızdan mesele açıktır: İklim politikası aynı zamanda sağlık politikasıdır. Sağlık politikası ise yalnızca tedavi hizmetlerinden ibaret değil, insanın yaşam hakkını koruma sorumluluğudur. COP31 Türkiye için bir vitrin olarak kalmamalı; kamucu, önleyici, eşitlikçi ve bilimsel temellere dayanan yeni bir halk sağlığı politikasının başlangıcı olmalıdır."

Kaynak: ANKA