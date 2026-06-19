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Murat Emir: Genel Kurul'da Toplantı Yeter Sayısı Bulunamadı ve Suudi Arabistan'la Yapılan Anlaşma Meclis Tarafından Reddedilmiş Oldu

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CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, TBMM'de Suudi Arabistan ile enerji anlaşmasının oylamasında yaşanan yoklama tartışmasına ilişkin, AKP'li milletvekillerinin sahte oy kullanma girişiminin engellendiğini ve anlaşmanın reddedildiğini açıkladı.

(ANKARA) - CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, TBMM Genel Kurulu'nda Suudi Arabistan ile yapılan enerji anlaşmasının oylaması sırasında yaşanan yoklama tartışmasına ilişkin, "Sahtecilik yapamadıkları için toplantı yeter sayısı olan 200 bulunamadı ve böylelikle Suudi Arabistan'la yapılan anlaşma Meclis tarafından reddedilmiş oldu" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, dün TBMM Genel Kurulu'nda yaşanan yoklama tartışmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Emir paylaşımında, şu ifadelere yer verdi:

"AKP'li 79 milletvekili Genel Kurul'da olmadığı halde pusula vererek oylamaya katılma sahteciliği sonucunda suçüstü yakalandı ve sonuçta toplantı yeter sayısı olan 200 bulunamadığı için 10 dakika beklendi. Bir daha oylama yapıldı. Bu kez sahtecilik yapamadıkları için yine 200 bulunamadı ve böylelikle Suudi Arabistan'la yapılan anlaşma Meclis tarafından reddedilmiş oldu. Suudi Arabistan'a 'kapitülasyon' diyebileceğimiz olağanüstü imtiyazlar tanımlayan ve güneşimizi, güneş enerjimizi, toprağımızı peşkeş çeken ve sonunda da Türkiye'nin kaybedeceği, sadece Suudi Arabistan'ın kazanacağı bu anlaşmanın reddedilmesi Türkiye açısından büyük bir kazanım olmuştur."

Kaynak: ANKA
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