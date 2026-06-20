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Seferihisar Belediyesi soruşturmasında Başkan Yardımcısı Gökhan Pehlivan dahil 5 kişi tutuklandı

Seferihisar Belediyesi soruşturmasında Başkan Yardımcısı Gökhan Pehlivan dahil 5 kişi tutuklandı
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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Seferihisar Belediyesi'ne yönelik “rüşvet” soruşturmasında gözaltına alınan 8 kişiden 5'i tutuklandı. Tutuklananlar arasında Seferihisar Belediye Başkan Yardımcısı Gökhan Pehlivan da bulunuyor.

  • Seferihisar Belediye Başkan Yardımcısı Gökhan Pehlivan dahil 5 kişi rüşvet soruşturması kapsamında tutuklandı.
  • Şüphelilerden S.Y. sağlık sorunları nedeniyle serbest bırakıldı.
  • Soruşturma, inşaat ve imar süreçlerinde menfaat teminine yönelik yürütülüyor.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca Seferihisar Belediyesine yönelik yürütülen rüşvet soruşturmasında kapsamında yakalanan 8 şüphelinin İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi'ndeki işlemleri tamamlandı.

5 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Şüphelilerden S.Y. sağlık sorunları nedeniyle ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Seferihisar  Belediye Başkan Yardımcısı Gökhan Pehlivan, Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay'ın eşi Nermin Günay, inşaat firması yetkilileri S.B. ve R.K.B, kamu görevlisi Ö.A. ile şirket yetkilisi R.Ö. ve şirket çalışanı M.C.H. ise adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 5’i tutuklanmasına karar verildi.

SORUŞTURMA

Seferihisar Belediyesi ile bağlantılı bazı kişi ve kuruluşların, inşaat ve imar süreçlerine ilişkin işlemler karşılığında menfaat temin ettiklerine yönelik soruşturmada, 17 Haziran'da aralarında Seferihisar Belediye Başkan Yardımcısı İ.G.P'nin de olduğu 6 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Şüphelilerle bağlantısı olduğu öne sürülen Güzelbahçe'nin daha önce tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Mustafa Günay'ın eşi Nermin Günay ile şirket çalışanı M.C.H. de dün yakalanmıştı.

Kaynak: Haberler.com
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