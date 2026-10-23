CHP'li Dinçer, Zonguldak Kilimli'deki maden patlamasında ölenlere başsağlığı diledi

CHP'li Dinçer, Zonguldak Kilimli'deki maden patlamasında ölenlere başsağlığı dilediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
CHP Genel Başkan Yardımcısı Semra Dinçer, Zonguldak Kilimli'de maden ocağında meydana gelen patlamada yaşamını yitiren madenciler için başsağlığı diledi. Dinçer, yaralanan madencilerin bir an önce sağlıklarına kavuşmasını temenni etti.
(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Semra Dinçer, Zonguldak Kilimli'de meydana gelen maden ocağındaki patlamaya ilişkin "Yaşamını yitiren madencilerimize Allah'tan rahmet; ailelerine, yakınlarına ve madenci emekçilerimize başsağlığı diliyorum. Yaralanan madencilerimizin bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyorum" dedi.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Semra Dinçer, Zonguldak Kilimli'de maden ocağında meydana gelen patlamaya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Zonguldak Kilimli'de meydana gelen maden ocağı patlamasında yaşamını yitiren madencilerimize Allah'tan rahmet; ailelerine, yakınlarına ve madenci emekçilerimize başsağlığı diliyorum. Yaralanan madencilerimizin bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyorum."