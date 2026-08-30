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CHP'li Dinçer'den Altan Tan'a tepki: Düpedüz nefret siyaseti

CHP'li Dinçer'den Altan Tan'a tepki: Düpedüz nefret siyaseti
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Semra Dinçer, eski HDP Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın Alevilere yönelik 'Ali'siz ateist sözde Aleviler' ifadesine tepki göstererek, bu sözlerin ifade özgürlüğü olmadığını ve 'düpedüz nefret siyaseti' olduğunu belirtti. Dinçer, Alevilerin inancı, siyasi görüşü ve yaşam biçimi üzerinden sınıflandırılmasının kabul edilemez olduğunu vurguladı.

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Semra Dinçer, eski HDP Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın Alevilere yönelik ifadelerine tepki göstererek, "Bu, düpedüz nefret siyasetidir" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Semra Dinçer, Altan Tan'ın Aleviler için kullandığı "Ali'siz ateist sözde Aleviler" ifadesine sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Tan'ın sözlerini "nefret siyaseti" olarak nitelendiren Dinçer, şunları kaydetti:

"Alevi toplumunu inancı üzerinden sorgulamak, Nusayrileri kimliği üzerinden hedef göstermek ve bir toplumu 'katledilmesi gerekenler' olarak tarif etmek ifade özgürlüğü değildir. Bu, düpedüz nefret siyasetidir.

Altan Tan'ın 'Ali'siz ateist sözde Aleviler' diyerek Alevileri inancı, siyasi görüşü ve yaşam biçimi üzerinden sınıflandırması kabul edilemez. Alevilerin kim olduğunu, neye inanacağını ve nasıl yaşayacağını belirlemek hiç kimsenin haddine değildir.

Bugün Alevileri 'makbul' ve 'makbul olmayan' diye ayırmaya çalışanlara, ekranlardan bir topluluğu hedef gösterenlere açıkça söylüyorum: Bu ülkenin hiçbir yurttaşı inancı, mezhebi, kimliği nedeniyle hedef gösterilemez."

Kaynak: ANKA
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