CHP'li Dinçer'den Altan Tan'a tepki: Düpedüz nefret siyaseti

CHP Genel Başkan Yardımcısı Semra Dinçer, Altan Tan'ın Aleviler için kullandığı "Ali'siz ateist sözde Aleviler" ifadesine sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Tan'ın sözlerini "nefret siyaseti" olarak nitelendiren Dinçer, şunları kaydetti:

"Alevi toplumunu inancı üzerinden sorgulamak, Nusayrileri kimliği üzerinden hedef göstermek ve bir toplumu 'katledilmesi gerekenler' olarak tarif etmek ifade özgürlüğü değildir. Bu, düpedüz nefret siyasetidir.

Altan Tan'ın 'Ali'siz ateist sözde Aleviler' diyerek Alevileri inancı, siyasi görüşü ve yaşam biçimi üzerinden sınıflandırması kabul edilemez. Alevilerin kim olduğunu, neye inanacağını ve nasıl yaşayacağını belirlemek hiç kimsenin haddine değildir.

Bugün Alevileri 'makbul' ve 'makbul olmayan' diye ayırmaya çalışanlara, ekranlardan bir topluluğu hedef gösterenlere açıkça söylüyorum: Bu ülkenin hiçbir yurttaşı inancı, mezhebi, kimliği nedeniyle hedef gösterilemez."