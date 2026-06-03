Haberler

Çakırözer'den Tutuklu Gazeteciler İçin Özgürlük Çağrısı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, basın özgürlüğüne yönelik kısıtlamaları ve tutuklu gazetecileri gündeme getirerek özgürlük çağrısında bulundu.

(ANKARA) - CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, basın özgürlüğüne ilişkin açıklama yaptı. Gazetecilere yönelik yargı süreçleri, erişim engelleri ve tutuklamalara tepki gösteren Çakırözer, tutuklu gazeteciler için özgürlük çağrısında bulundu.

Çakırözer, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Gazetecilere gözaltı, tutuklama, saldırı, hedef gösterme bitmiyor! Mayıs ayında gazeteciler en az 40 kez hakim karşısına çıktı. Bir gazeteci tutuklandı, onlarca gazeteci hakkında soruşturma açıldı. Haberler, siteler erişime engellendi. İsmail Arı 73 gündür zindanda! Hem İsmail Arı hem de haksız, hukuksuz tutuklu gazetecilere özgürlük istiyoruz!" ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA
Trump, Ankara'daki NATO zirvesine katılacak

Trump, Türkiye'ye geliyor! Tarih belli oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İlk cinsel deneyim itirafıyla gündem olmuştu! Nazlı Bulum evleniyor

İlk cinsel deneyim itirafıyla gündem olmuştu! Evlenmeye hazırlanıyor
CHP Kilis İl Başkanı Umut Mehmet Sapan istifa etti

CHP'li Başkan zehir zemberek sözlerle istifa etti
Fatih'te yabancı uyruklular arasında bıçaklı kavga

Yer: Türkiye! Görüntülerdekiler ise Türk değil
Rıza Perçin'den çok konuşulacak sözler: G.Saraylılar dalga geçer gibi 19 lira bağış yaptı

''Galatasaraylılar dalga geçer gibi bize 19,05 lira bağış yaptı''
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP yorumu: Kahraman ilan ettikleri hain oldu

Erdoğan'dan çok konuşulacak bir Kılıçdaroğlu çıkışı daha

Hayat Bilgisi'nin Barbie'si İpek Erdem'in son halini görenler inanamıyor

Hayat Bilgisi'nin Barbie'siydi! Son halini görenler inanamıyor
Bu gece İstanbul'a geliyor! Hakan Safi, Luis Suarez ile anlaştı

Bu gece İstanbul'a geliyor! Fenerbahçe'de anlaşma tamamlandı