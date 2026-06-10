CHP'de 9 Milletvekilinin Disipline Sevki... Burhanettin Bulut: "Butlancıların Aldığı Bu Karar Benim ve Sekiz Yol Arkadaşım Adına Yok Hükmündedir"

(ANKARA) - CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, "Sarayın yargı kolları tarafından koltuğa oturanlar saray tarafından aklananlar, yalanları sıralayanlar, sarayın aklını 'devlet aklı' diye bu memlekete, bu vatandaşlara yutturmaya çalışanlar, kaç gündür iktidar diliyle konuşanlar, genel merkezden burunlarını bile dışarı çıkartamayanlar bir ferman buyurmuş. Beni ve yol arkadaşlarımı disipline sevk etmişler. Butlancıların aldığı bu karar benim ve sekiz yol arkadaşım adına yok hükmündedir" dedi.

CHP MYK tarafından tedbirli olarak disipline sevk edilen 9 milletvekili arasında bulunan Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Biz seçilmiş Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in liderliğinde demokrasi, adalet ve iktidar mücadelemize devam edeceğiz. Bu mücadeleyi vicdanımız rahat ve başımız dik bir şekilde yapmaya devam edeceğiz. Siz ise geldiğiniz gün emekçileri işten atanlar, parti içi demokrasi diye partiyi bitirmeye çalışanlar, CHP tarihinde ilk defa bu kadar partiye kötülük saçanlar olarak CHP'nin ve siyasi tarihin utanç sayfalarında yer alacaksınız. Sarayın yargı kolları tarafından koltuğa oturanlar saray tarafından aklananlar, yalanları sıralayanlar, sarayın aklını 'devlet aklı' diye bu memlekete, bu vatandaşlara yutturmaya çalışanlar, kaç gündür iktidar diliyle konuşanlar, genel merkezden burunlarını bile dışarı çıkartamayanlar bir ferman buyurmuş. Beni ve yol arkadaşlarımı disipline sevk etmişler. Butlancıların aldığı bu karar benim ve sekiz yol arkadaşım adına yok hükmündedir."

Kaynak: ANKA