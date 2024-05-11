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CHP'li Bülbül, Yargı Paketi'ndeki 'etki ajanlığı' suçuna tepki gösterdi

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CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, 9. Yargı Paketi taslağında yer alan 'etki ajanlığı' suçuna tepki gösterdi. Bülbül, düzenlemenin sansür ve baskıyı arttıracağını belirterek, kabul edilemez olduğunu söyledi.

(ANKARA) - CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, 9. Yargı Paketi taslağında yer alan "etki ajanlığı" suçuna tepki gösterdi. CHP'li Bülbül, "Dezenformasyon yasası yetmedi, şimdi de sosyal medya vasıtasıyla yapılan hükümet karşıtı eleştiriler 'Türkiye aleyhine propaganda' olarak tanımlanacak ve 'etki ajanlığı' olarak Türk Ceza Kanunu kapsamında suç kabul edilecek. Baskıcı, sansürcü AKP iktidarının bu getirmek istediği düzenleme asla kabul edilemez" dedi.

CHP Aydın Milletvekili ve TBMM Adalet Komisyonu CHP Grup Sözcüsü Süleyman Bülbül, ANKA Haber Ajansı'nın kamuoyuna duyurduğu 9. Yargı Paketi taslağına ilişkin soruları yanıtladı.

Komisyon üyeleri olarak henüz kendilerine ulaşan resmi bir yasa taslağı olmadığını vurgulayan Bülbül, getirilmek istenen düzenlemelerin bu haliyle Türkiye'nin demokratikleşmesine katkı sunmayacağını, tersine baskıcı uygulamaları arttıracağını dile getirdi. Bülbül, taslağın bu haliyle yasalaşması durumunda sosyal medya üzerinden hükümete yapılan eleştirilerin "Türkiye aleyhine propaganda" olarak tanımlanabileceğini belirterek, bunu iktidarın yeni genel seçimlere yönelik hazırlıklarının bir parçası olarak yorumladı. Bülbül, "Baskıcı, sansürcü AKP iktidarının bu getirmek istediği düzenleme asla kabul edilemez" dedi.

9.Yargı Paketi taslağına göre 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 339'uncu maddesinden sonra gelmek üzere, kamuoyunda "etki ajanlığı suçu" olarak bilinen suç tanımı "diğer faaliyetler" başlığıyla yer aldı. Buna göre, devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları aleyhine yabancı bir devlet veya organizasyonun stratejik çıkarları veya talimatı doğrultusunda Türk vatandaşları veya kurum ve kuruluşları ya da Türkiye'de bulunan yabancılar hakkında araştırma yapan veya yaptıranlar hapis cezası ile cezalandırılacak.

"SANSÜRCÜ AKP İKTİDARININ GETİRMEK İSTEDİĞİ DÜZENLEME ASLA KABUL EDİLEMEZ"

CHP'li Bülbül, "Dezenformasyon Yasası'nın" ardından şimdi de "etki ajanlığı" ile ifade özgürlüğünün ortadan kaldırılmaya çalıştığını söyledi. Hukuk devleti normlarına aykırı yasal düzenlemelere karşı olacaklarını vurgulayan Bülbül, şunları vurguladı:

"Dezenformasyon yasası yetmedi, şimdi de sosyal medya vasıtasıyla yapılan hükümet karşıtı eleştiriler 'Türkiye aleyhine propaganda' olarak tanımlanacak ve 'etki ajanlığı' olarak Türk Ceza Kanunu kapsamında suç kabul edilecek. Baskıcı, sansürcü AKP iktidarının bu getirmek istediği düzenleme asla kabul edilemez. İktidarın bu yapmak istediği, yargıda reform adıyla ifade özgürlüğünü ortadan kaldırılmak, kendi aleyhinde konuşanları, haber yapanları susturma projesidir."

"SARAY'DA HAZIRLANIP MECLİS'TE ÖNÜMÜZE SUNULMAK İSTENİYOR"

9.Yargı paketi için "Saray'da hazırlanıp, Meclis'te önümüze sunulmak isteniyor" ifadelerini kullanan Süleyman Bülbül, taslağın özgürlük karşıtı, antidemokratik bir düzenleme olduğunu ve Anayasa'ya da aykırı olduğunu savundu. Bülbül, "Şöyle ki; Anayasa'nın 2. maddesindeki hukuk devleti ilkesine, 11. maddesindeki Anayasa'nın bağlayıcılığı ve üstünlüğü ilkesine, 13. maddesindeki temel hak ve hürriyetlerin sınırlandırılması, 25. maddesindeki düşünce ve kanaat hürriyetine, 26. maddesindeki düşünceyi açıklama ve yayma hürriyetine, 28. maddesindeki basın hürriyetine açıkça aykırıdır" diye konuştu.

"MUHALİF HER SESİ SUSTURMAK İSTİYOR AMA BUNA MÜSAADE ETMEYECEĞİZ"

"Baskıcı tek adam rejimi, kendisinden olmayan muhalif her sesi susturmak istiyor ama buna asla müsaade etmeyeceğiz" diyen Süleyman Bülbül, "Bu tür demokratik hukuk devleti normlarına aykırı yasal düzenlemelere karşı komisyonlarda, Genel Kurul'da ve hayatın her alanında mücadelemizi sürdüreceğiz. Her daim hukuk devletinden, özgürlüklerden, demokrasiden yana olmaya devam edeceğiz" diye vurguladı.

Kaynak: ANKA / Güncel

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