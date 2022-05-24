CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, gıda krizine yol açan ve gıdaya erişim hakkına engel olan fiyat artışlarının nedenini Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'ye sordu. Ancak kendisine ilgisiz bir yanıt gönderildiğini belirterek tepki gösteren Karaca, "Buradan Tarım Bakanı'na sesleniyorum bu verdiğiniz yanıt bir milletvekiliyle ve TBMM iradesiyle alay etmektir, dolayısıyla vatandaş ile alay etmektir" dedi.

CHP Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, gıda krizini TBMM gündemine taşıyarak tarımsal ürünlerdeki fiyat artışlarının nedenlerini Tarım Bakanı Kirişci'ye sormuştu.

Gelen yanıtların içeriksiz olduğunu belirterek açıklama yapan Karaca, bu tutumun TBMM iradesiyle ve yurttaşla alay etmek anlamına geldiğini savundu. Gülizar Biçer Karaca'nın açıklaması şöyle:

"TARIMSAL ÜRÜNLERDEKİ FİYAT ARTIŞLARINI BAKAN'A SORDUK"

"Türkiye İstatistik Kurumu tarafından Şubat 2022 ayına ait tarımsal ürünlerde üretici fiyat endeksine ilişkin veriler Mart 2022'de yayınlandı. Bu tarımsal ürünlerin üretici fiyat endeksindeki bu artışın sebepleri nedir, atışın önüne geçilmesi bu gıda krizine ve gıdaya erişim hakkının ciddi anlamda etkileyen bu yükselişin sebepleri nedir, tedbir alacak mısınız, bunun önüne geçmek için bir planınız var mı gibi soruları Tarım ve Orman Bakanlığına sorduk. Tarım ve Orman Bakanı'ndan 31 Mart 2022'de sorduğumuz soruya bir yanıt geldi.

"YANITTA BİZİM SORDUĞUMUZ HİÇBİR SORUYA KARŞILIK YOK"

Bu yanıtta bizim sorduğumuz hiçbir soruya karşılık yok. Sadece Tarım ve Orman Bakanlığı, çiftçiye şu kadar destek verdik, şu kadar destekleme primi ödedik gibi sanki biz çiftçiye verilen destekleri sormuşuz gibi TBMM iradesiyle alay edercesine bir yanıt vermiştir.

"TARIM BAKANI ALAY EDERCESİNE HAYALİ BİR TABLOYU KARŞIMIZA GETİRİYOR"

Buradan TBMM Başkanı'na sesleniyorum; başkanı olduğunuz, milli iradeyi temsil eden Meclis'in iradesini ve Meclis'i bu kadar itibarsızlaştırmasına daha ne kadar sessiz kalacaksınız? Biz Tarım Bakanı'na tarımsal ürünlerdeki üretici fiyat endeksindeki aşırı artışı soruyoruz, Tarım Bakanı milletvekiliyle, TBMM'nin iradesiyle alay edercesine destekledikleri hayali bir tabloyu karşımıza getiriyor.

"BU VERDİĞİNİZ YANIT BİR MİLLETVEKİLİYLE, TBMM İRADESİYLE VE VATANDAŞ İLE ALAY ETMEKTEDİR"

Tarımsal ürünlerde üretici fiyat endeksi TÜİK'in rakamlarında dahi oldukça artış göstermekte. Artık insanlar pazara gidemiyorlar, çocuklarına yeterli beslenecek gıdayı alamıyor. Son zamanlarda gıda zehirlenmesinin artışının sebepleri de aslında gıdaya erişemeyen, pazardan yeterli beslenme için ürün alamayan, pazar alışverişine gidemeyen, çürükleri ve artıkları toplayan ve satın alan vatandaşlarımızın durumunun açık bir göstergesi. Buradan Tarım Bakanı'na sesleniyorum bu verdiğiniz yanıt bir milletvekiliyle ve TBMM iradesiyle alay etmektir, dolayısıyla vatandaş ile alay etmektedir."

KİRİŞCİ'DEN GELEN YANIT

Bakan Kirişci'nin Biçer Karaca'nın sorularına verdiği yanıt ise şöyle:

"Mevcut gübre destekleri 2020 üretim yılı için yüzde 100, 2021 üretim yılı için hububat grubunda yüzde 25 artırılmıştır. 2022 üretim yılı için ise tüm ürünlerin gübre desteği 2020 üretim yılına göre yüzde 100 artırılarak ödenecektir. Bu kapsamda, 2002 yılında 1,8 milyar lira olan tarımsal destek bütçesi her yıl artırılarak 2022 yılında 3,2 milyar TL'lik Ek Girdi Desteği ile 29 milyar TL'ye çıkarılmış, bitkisel üretim desteklerine ayrılan pay ise 17,3 milyar lira olarak belirlenmiştir.

2020 yılında 18,77 milyon TL ve 2021 yılında 79,6 milyon TL organik ve organomineral gübre desteği ödemesi yapılmıştır. Bakanlığımızca uygulanan politikalar ile organik ve organomineral gübre kullanımı 2019 yılına göre yüzde 186 artış ile 666.054 ton olmuştur. Bu kapsamda. Ülkemizde organik gübre kullanımında önemli artışlar sağlanmıştır.

Ülkemiz için stratejik öneme sahip buğday, arpa, çavdar, yulaf ve tritikale gibi hububat üretimi yapan çiftçilerimize mevcut desteklere ilave "Ek Girdi Desteği olarak dekara 50 TL" ödeme yapılmıştır. Buğday, arpa, çavdar, yulaf ve tritikale üreticilerimize 2022 yılında; mazot, gübre, sertifikalı tohum ve ek girdi desteği olarak dekara Toplam 116 TL ödenmiştir. Böylece hububat üreticilerimize 2022 yılında ödenecek girdi destekleri, toplamda geçen yıla göre yüzde 127 artırılmıştır.

Yurt içinde üretilip sertifikalandırılan ve yurt içinde satışı gerçekleştirilen sertifikalı tohumluklara, sertifikalı tohum/fidan kullanım ve üretim destekleri verilerek Ülkemiz çiftçileri desteklenmektedir. Bu kapsamda Ülke genelinde yaklaşık 3,4 milyar TL destekleme ödemesi yapılmıştır. Ayrıca sertifikalı tohum kullanım desteği kapsamında 19 ürün yer almakta olup destekleme kapsamında yer alan arpa, buğday, çavdar, tritikale, yulaf ve çeltiğin 2022 üretim yılı birim destekleme rakamları bir önceki yıla göre yüzde 50 oranında artırılarak 16 TL/da' dan 24 TL/da'ya yükseltilmiştir."