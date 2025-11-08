Haberler

CHP'li Belediye Meclis Üyesi Onur Uluca Tutuklandı

CHP'li Belediye Meclis Üyesi Onur Uluca Tutuklandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Edirne'nin Keşan ilçesinde 'Göçmen kaçakçılığı' suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan CHP'li Belediye Meclis Üyesi Onur Uluca, jandarma tarafından tutuklandı.

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde hakkında 'Göçmen kaçakçılığı' suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan CHP'li Belediye Meclis Üyesi Onur Uluca (38), tutuklandı.

CHP'li Keşan Belediye Meclis Üyesi Onur Uluca, geçen yıl 'Göçmen kaçakçılığı' suçundan İpsala Asliye Ceza Mahkemesi tarafından 4 yıl 10 ay 10 gün hapis cezasına çarptırıldı. Kararın kesinleşmesinin ardından Onur Uluca, jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Onur Uluca, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Kaçak balık avı pahalıya patladı

Kaçak balık avı pahalıya patladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'Cehennem Necati' için yeniden tutuklama kararı

"Cehennem Necati" için yeni karar
Fatih Ürek'in kardeşleri hastanede karşı karşıya geldi

Fatih Ürek yaşam savaşı verirken hastanede kriz çıktı
Dünya devinden Fenerbahçe'nin yıldızına teklif! Bir saniye düşünmeden yanıtladı

Fener'in yıldızına dev teklif! Bir saniye bile düşünmeden yanıtladı
Galatasaray'dan kaçar gibi giden dünya yıldızı resmen kabusu yaşıyor

Galatasaray'dan kaçar gibi giden dünya yıldızı resmen kabusu yaşıyor
'Cehennem Necati' için yeniden tutuklama kararı

"Cehennem Necati" için yeni karar
Aşk ve gözyaşı reyting kurbanı oldu: 7. bölümde final yaptı

ATV ekranlarında büyük umutlarla başlayan dizi final yaptı
Osimhen hakkında flaş gelişme! Yeniden harekete geçtiler

Osimhen hakkında flaş gelişme
MasterChef Nisa'dan aşk bombası: Sevgilisi tanıdık çıktı

MasterChef Nisa'dan aşk bombası: Sevgilisi tanıdık çıktı
Süleyman Soylu'yu kızdıran iddia: Yalandan hiç yorulmaz mısınız?

Soylu'yu küplere bindiren iddia: Yalandan hiç yorulmaz mısınız?
Türkiye bahis skandalıyla çalkalanırken Servet Çetin'in isyanı olay oldu

Türkiye bahis skandalıyla çalkalanırken Servet'in isyanı olay oldu
Başörtülü genç kız, tacize uğradığı anları anlattı: Bağırmaya başladım ama...

Başörtülü genç kız, tacize uğradığı anları anlattı
Yeşilçam'ın usta ismi Salih Güney'den üzen haber

Yeşilçam'ın efsanesinden kötü haber: Hastalığını ilk kez açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 2 kişinin mal varlıkları dondurulma kararı kaldırıldı

Erdoğan imzaladı! 2 kişinin mal varlıklarıyla ilgili yeni karar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.