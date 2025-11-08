CHP'li Belediye Meclis Üyesi Onur Uluca Tutuklandı
Edirne'nin Keşan ilçesinde 'Göçmen kaçakçılığı' suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan CHP'li Belediye Meclis Üyesi Onur Uluca, jandarma tarafından tutuklandı.
CHP'li Keşan Belediye Meclis Üyesi Onur Uluca, geçen yıl 'Göçmen kaçakçılığı' suçundan İpsala Asliye Ceza Mahkemesi tarafından 4 yıl 10 ay 10 gün hapis cezasına çarptırıldı. Kararın kesinleşmesinin ardından Onur Uluca, jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Onur Uluca, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak, cezaevine gönderildi.
