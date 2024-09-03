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CHP'li Başarır, Yeni Akit Haber Müdürü hakkında suç duyurusunda bulundu

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CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Kara Harp Okulu birincisi Ebru Eroğlu'nu küçümseyen Yeni Akit Haber Müdürü Zekeriya Say hakkında suç duyurusunda bulundu. Başarır'ın avukatı, Say'ın paylaşımının aşağılama kastı taşıdığını ve suç kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

(ANKARA) - CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Kara Harp Okulu'nu birincilikle bitiren Ebru Eroğlu için "Tipe bak. Gözleri resmen felfecir okuyor. 900 teğmeni kendine oyuncak etmesinden belli nasıl bir şey olduğu. Peygamber ocağında ne işi var bunun" diyen Yeni Akit Haber Müdürü Zekeriya Say hakkında suç duyurusunda bulundu.

CHP'li Başarır'ın avukatı Uğur Poyraz'ın İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na yaptığı suç duyurusu dilekçesinde; Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 301'nci maddesi gereği "Devletin ve milletin egemenlik alametleri olarak kabul edilen unsurların tahkir ve tezyif edildiği" belirtilerek, Say'ın paylaşımının eleştiri, yorum ve haber verme niteliğini aştığını ve aşağılama kastında bulunması nedeniyle suç kapsamında değerlendirilmesi gerektiği kaydedildi.

Başarır, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, Say'ın Kara Harp Okulu birincisi Ebru Eroğlu'nun başarılarını küçümsediğini belirterek şunları kaydetti:

"Kendisine gazeteci diyen bu şahıs, Ebru Teğmeni, doğal olarak askerlerimizi ve askerlik teşkilatını aşağılamıştır. Yaptığı eleştiri değildir, tahkirdir. Aşağılama; hor görme, onur kırma, değersiz gösterme, küçük düşürme, alçaltma, değersizleştirme, TCK 301 suç kapsamına girmektedir. Ben de kamu davası açılması hususunda bu şahsı ihbar ettim."

"Cezalandırılmasını talep ediyoruz"

Başarır'ın suç duyurusunda "Türk Milleti kavramıyla belirli bir kişinin ya da kişi topluluğunun aşağılanmasından çok, genele yayılmış ve kabul görmüş toplumsal hassasiyetlerin zedelenmesinden bahsedilmektedir. Bu nedenle suçun mağduru sıfatıyla ihbarda bulunmaktayız. Anılan nedenlerle müvekkile yönelik hakaret içerikli eylemi gerçekleştiren kişi/kişilerin cezalandırılmasını talep etmemiz nedeniyle şikayet dilekçesi verme zarureti hasıl olmuştur" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: ANKA / Güncel

Ali Mahir Başarır Kara Harp Okulu

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