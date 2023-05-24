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CHP'li Bankoğlu'ndan AKP'li Tunç'a Tepki: 'Doğruları Söyleyenlere 'Militan ve Provokatör' Diyen, Yurttaşını Ayıran, Saygısız Kafalar'

CHP'li Bankoğlu'ndan AKP'li Tunç'a Tepki: "Doğruları Söyleyenlere 'Militan ve Provokatör' Diyen, Yurttaşını Ayıran, Saygısız Kafalar"

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CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu, Bartın’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a oy vermeyeceğini söyleyen vatandaşlara “CHP’li militan arkadaşlar var, araya girip provokatörlük yapan” diyen AKP Grup Başkanvekili Yılmaz Tunç'a tepki gösterdi. Bankoğlu, sosyal medya hesabından "5 dönemdir 'millet tarafından' vekil seçilmişlerin gerçek yüzünü görün! Yaşları, yurttaş ya da kadın olmaları, dertleri tasaları umurunda değil. Doğruları söyleyenlere 'militan ve provokatör' diyen, yurttaşını ayıran, saygısız kafalar" açıklamasını yaptı.

CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu, Bartın'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a oy vermeyeceğini söyleyen vatandaşlara "CHP'li militan arkadaşlar var, araya girip provokatörlük yapan" diyen AKP Grup Başkanvekili Yılmaz Tunç'a tepki gösterdi. Bankoğlu, sosyal medya hesabından "5 dönemdir 'millet tarafından' vekil seçilmişlerin gerçek yüzünü görün! Yaşları, yurttaş ya da kadın olmaları, dertleri tasaları umurunda değil. Doğruları söyleyenlere 'militan ve provokatör' diyen, yurttaşını ayıran, saygısız kafalar" açıklamasını yaptı.

CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu, Bartın'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a oy vermeyeceğini belirten vatandaşlara "Cumhuriyet Halk Partili militan arkadaşlar var, araya girip provokatörlük yapan" diyen AKP Grup Başkanvekili Yılmaz Tunç'a sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Bankoğlu, şu paylaşımı yaptı:

"VEKİL SEÇİLMİŞLERİN GERÇEK YÜZÜNÜ GÖRÜN"

"Üslup diyoruz ya... 5 dönemdir 'millet tarafından' vekil seçilmişlerin gerçek yüzünü görün! Yaşları, yurttaş ya da kadın olmaları, dertleri tasaları umurunda değil. Doğruları söyleyenlere 'militan ve provokatör' diyen, yurttaşını ayıran, saygısız kafalar!"

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Kaynak: ANKA / Güncel

Cumhuriyet Halk Partisi AK Parti Bartın Güncel Haberler

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