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CHP'li Bakan Yerlikaya'yı Sert İfadelerle Eleştirdi

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'yı sığınmacılarla ilgili yaptığı açıklama nedeniyle eleştirdi.

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan, sosyal medya hesabı üzerinden İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'yı sert ifadelerle eleştirdi. Bakan Yerlikaya'nın sığınmacılarla ilgili yaptığı açıklamayı "çaresizlik" olarak değerlendiren CHP'li Bakan, "ülkenin İçişleri Bakanı'nın evinde dahi Suriyeli sığınmacılar kayıtlı" diyerek tepki gösterdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın sığınmacılarla ilgili açıklamasına CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan'dan tepki geldi. X hesabı üzerinden Ali Yerlikaya'yı eleştiren CHP'li Bakan, şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Bakan Ali Yerlikaya sığınmacılarla ilgili "çaresizlik" içeren açıklamanızı bir kez daha okumanızı tavsiye ediyorum! Ülkemizin uzun süredir ağır bir yük olarak sırtında taşıdığı kaçak göçmen krizi sosyo-ekonomik bir sorun ve aynı zamanda bir "Milli Güvenlik" sorunu haline gelmiştir. Farkında mısınız? Bu krizin özgeçmişi ve ardından izleyicisi olan mevcut iktidar, duruma o kadar duyarsız ve kontrolü kaybetmiş vaziyette ki, ülkenin İçişleri Bakanı'nın evinde dahi Suriyeli sığınmacılar kayıtlı! Bugün yaptığınız açıklamada; "bunu ilk kez açıklıyorum" diyerek, 729 bin Suriyeli'nin beyan ettiği adreste yaşamadığı bilgisini paylaştınız."

"Halktan göçmenler konusunda gizlenen başka şeyler de var mı Sayın Yerlikaya"

Türkiye'deki kapalı nüfus sayımının ne zaman yapılacağını soran CHP'li Bakan, "'AB Göç ve İltica Paktı'nda' olduğu gibi biyometrik veri toplamalısınız" dedi. Murat Bakan şöyle devam etti:

"Sayın Bakan Ali Yerlikaya sığınmacılarla ilgili toplumdan sakladığınız başka şeyler de var mı? Bu nedenle mi konu hakkında verilen onlarca soru önergesini yanıtsız bırakıyorsunuz? İçişleri Bakanı olarak sizin dahi sayısını bilmediğiniz ülkemizde ne kadar kaçak yabancının bulunduğuna dair kapalı nüfus sayımını ne zaman yapacaksınız? Ayrıca bu sayımda "AB Göç ve İltica Paktı'nda" olduğu gibi biyometrik veri toplamalısınız! Böyle bir planınız olmadığını biliyoruz, bunu yapmalı ve bu verileri kamuoyu ile paylaşmalısınız! Ülkemize düzensiz, kaçak şekilde giriş yapan kişilere "gel adres beyanında bulun, başvuru yap" diyorsunuz, bunlar yapılınca kaçakları, düzenli göçmen sayıyorsunuz, bizlerden de "sorun yok, düzenlilermiş" dememizi bekliyorsunuz. Tüm bunlar olurken, bir de "baktık evde yoklardı" diyorsunuz. Bu açıklamalarınızdaki çaresizlik karşısında bir kez daha soruyorum, halktan göçmenler konusunda gizlenen başka şeyler de var mı Sayın Yerlikaya?"

Kaynak: ANKA / Güncel

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